W Moskwie zatrzymano cztery osoby podejrzewane o zamiar wstąpienia do Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego

Pojawiają się kolejne dowody, które potwierdzają wersję o eksplozji tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Przeciw Rosjanom świadczą opublikowane przez NORSAR dane sejsmiczne. W czasie, w którym doszło do zniszczenia zapory w obwodzie chersońskim, urządzenia pomiarowe zarejestrowały sygnały sejsmiczne jednoznacznie wskazujące na wybuch.

Ukraina wygrywa na polu informacyjnym w kraju, w Europie i w większości w Ameryce Płn.; Rosja wygrywa u siebie, natomiast w reszcie świata trwa w tej dziedzinie poważna rywalizacja - powiedział Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze. - Jednak w przypadku Europy Rosja straciła większość swoich możliwości, by działać skutecznie po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie - podkreślił.