Pakiet o wartości ponad 2 miliardów dolarów ma zostać przeznaczony na zakup amunicji do obrony powietrznej. Według agencji Bloomberg, powołującego się na przedstawicieli amerykańskiej administracji, pakiet pomocy obejmie także rakietowe system obrony powietrznej Hawk i Patriot. Z dodatkowymi 2 miliardami dolarów, całkowita wartość wsparcia wojskowego USA dla Kijowa wyniesie ok. 40 miliardów dolarów.

Pakiet o wartości ponad 2 miliardów dolarów ma zostać przeznaczony na zakup amunicji do obrony powietrznej. Według agencji Bloomberg, powołującego się na przedstawicieli amerykańskiej administracji, pakiet pomocy obejmie także rakietowe system obrony powietrznej Hawk i Patriot. Z dodatkowymi 2 miliardami dolarów, całkowita wartość wsparcia wojskowego USA dla Kijowa wyniesie ok. 40 miliardów dolarów.

"Siły ukraińskie przeszły od operacji defensywnych do ofensywnych w rejonie Bachmutu i przesunęły się od 200 m do blisko dwóch kilometrów na obrzeżach miasta" - informuje ISW. Jak podano, ukraińska armia prowadziła również działania w zachodniej części obwodu donieckiego i w zachodniej części obwodu zaporoskiego .