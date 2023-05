"Rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi wymaga znacznej infrastruktury wojskowej , a także obecności rosyjskiego dowództwa i kontroli nad elementami białoruskich sił zbrojnych. Kreml prawdopodobnie zamierza wykorzystać te wymagania do dalszego podporządkowania białoruskiej sfery bezpieczeństwa Rosji " - podaje portal Ukrainska Prawda, powołując się na analizę ISW.

Polska była w ostatnich miesiącach celem potężnych cyberataków, głównie zza naszej wschodniej granicy - powiedział w czwartek Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas nieformalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Wezwał do wzmocnienia norm i zasad wiążących państwa w tym zakresie. - W ostatnich miesiącach, Polska również była celem potężnych cyberataków, których dokonano głównie zza naszej wschodniej granicy. Od początku agresji Rosji przeciwko Ukrainie, ich intensywność znacząco wzrosła - powiedział dyplomata podczas posiedzenia Rady zwołanego przez Albanię, która w ubiegłym roku była celem zmasowanych ataków przypisanych Iranowi.