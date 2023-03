Wojna w Ukrainie. 387. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: piątek, 17 marca 2023 godz. 05:30

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Nadejdzie dzień, kiedy powstanie trybunał, który przywróci sprawiedliwość naszemu narodowi, ukarze Rosjan tak, jak byli ukarani agresorzy w przeszłości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w rocznicę zbombardowania przez wojska rosyjskie budynku Teatru Dramatycznego w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy.



"Nadejdzie dzień i wyzwolimy Mariupol. Całe nasze południe. Cały nasz wschód. Tak samo, jak wyzwalaliśmy inne nasze miasta" - oświadczył Zełenski w wieczornym wystąpieniu w czwartek.



Armia ukraińska: Żołnierze odparli ponad 70 ataków Rosjan ukraińscy obrońcy odparli ponad 70 ataków wroga na pięciu kierunkach i uderzyli na 12 obszarów koncentracji Rosjan - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w piątek rano.



"Przeciwnik główny wysiłek koncentruje się na kierunkach limańskim, bachmuckim, awdijiwskim, marjińskim i szachtarskim. W ciągu ostatniej doby wróg wykonał na nich ponad 70 ataków" - przekazano.



Minionej doby- podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w piątek rano."Przeciwnik główny wysiłek koncentruje się na kierunkach limańskim, bachmuckim, awdijiwskim, marjińskim i szachtarskim. W ciągu ostatniej doby wróg wykonał na nich ponad 70 ataków" - przekazano.

przymusowe wydawanie paszportów dla mieszkańców okupowanego obwodu zaporoskiego .

"W szczególności w mieście Melitopol, rosyjska okupacyjna tzw. władza razem z przedstawicielami rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej, zabroniła dokonywania płatności i rozliczeń obywatelom, którzy nie mają numeru rejestracyjnego karty podatnika Federacji Rosyjskiej. Z kolei można go uzyskać wyłącznie przy posiadaniu paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej" - przekazano. Według sztabu wciąż trwadla mieszkańców okupowanego

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) próbuje przejąć kontrolę nad rosyjską obroną. Być może odbywa się to bez wiedzy Putina - podaje agencja Unian, powołując się na analizę amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



(FSB) próbuje przejąć kontrolę nad rosyjską obroną. Być może odbywa się to- podaje agencja Unian, powołując się na analizę amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko zapowiedział stworzenie ukraińskiego paliwa jądrowego , które zastąpi rosyjskie na rynku europejskim - podaje agencja Ukrinform.



zapowiedział stworzenie, które zastąpi rosyjskie na rynku europejskim - podaje agencja Ukrinform.

USA wciąż będą udzielały Ukrainie pomocy w "historycznych ilościach" - podała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre, cytowana przez portal Ukraińska Prawda.



- Będziemy nadal udzielać Ukrainie historycznej pomocy w sferze bezpieczeństwa, tak jak robiliśmy to do tej pory. A także zapewnimy, by mieli wszystko, czego potrzebują, by dalej walczyli o demokrację i wolność - powiedziała.



- podała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre, cytowana przez portal Ukraińska Prawda.- Będziemy nadal udzielać Ukrainie historycznej pomocy w sferze bezpieczeństwa, tak jak robiliśmy to do tej pory. A także zapewnimy, by mieli wszystko, czego potrzebują, by dalej walczyli o demokrację i wolność - powiedziała.

Petro Andriuszczenko , doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy opublikował nagranie, na którym Rosjanie postawili system 9K37 Buk na środku ulicy .





Kilka chińskich firm, w tym jedna powiązana z rządem, wysłało do rosyjskich firm sprzęt, który mógł zostać użyty do celów wojskowych - podały media. Do takiej wymiany miało dojść w 2022 roku. Biały Dom przekazał, że dał jasno do zrozumienia Chinom, że spotkają je poważne konsekwencje, jeśli udzielą Rosji pomocy.



Ukraiński śmigłowiec Mi-8s atakuje przy użyciu rakiet S-13 122 mm.





Ministerstwo Obrony Belgii zamierza przekazać 240 wojskowych ciężarówek dla Sił Zbrojnych Ukrainy - podał portal Ukraińska Prawda w piątek. Pierwsza partia zostanie wysłana w przyszłym tygodniu.



zamierza przekazać- podał portal Ukraińska Prawda w piątek. Pierwsza partia zostanie wysłana w przyszłym tygodniu.

Pentagon powiadomił, że nie widział dowodów na to, by Chiny dostarczały Rosji śmiercionośną broń . Departament Obrony USA zaprzeczył w ten sposób doniesieniom medialnym - podał portal Nexta, powołując się na BBC.





dzielnie bronią Bachmutu " - podał sztab sił w piątek, publikując nagranie z działań wojskowych.



" Wróg zostaje odpychany za każdym razem, gdy próbuje przesuwać się do przodu " - napisano. "Siły Operacji Specjalnych Ukrainy wciąż" - podał sztab

Rzeczniczka praw dziecka: Rosja wywiozła ponad 16 tys. dzieci, są rusyfikowane i szkolone do walki Rosja, która siłą wywiozła z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci, realizuje plan ludobójstwa narodu ukraińskiego. Porwanym dzieciom odbiera się obywatelstwo, utrudnia kontakty z bliskimi, są one rusyfikowane i szkolone do walki z Ukraińcami - powiedziała ukraińska rzeczniczka praw dziecka, Daria Herasymczuk.



- Rosjanie wkraczali na Ukrainę z doskonale przygotowanym planem, oni wiedzą, czego chcą. Dążą do zgładzenia narodu ukraińskiego , dlatego zabijają dzieci, stosują wobec nich przemoc seksualną, porywają, oddają do adopcji i zmieniają im obywatelstwo . Jest to zaplanowana polityka ludobójstwa narodu ukraińskiego - oświadczyła.

Według oficjalnych, udokumentowanych danych strony ukraińskiej, Rosjanie wywieźli z Ukrainy 16 tys. 226 dzieci. Do rodzin na Ukrainie powróciło dotychczas zaledwie 308.



- Mówimy jednak nie o tysiącach, lecz setkach tysięcy porwanych dzieci. Strona rosyjska podaje liczbę 738 tysięcy rzekomo ewakuowanych dzieci , ale wszyscy doskonale rozumieją, że nie jest to żadna ewakuacja, a właśnie przymusowe wywiezienie, deportacja - podkreśliła.

Ukraińskie dzieci, które trafiają do Rosji, to najczęściej wychowankowie domów dziecka i sieroty wojenne. Są to także dzieci, odbierane rodzicom, którzy zostali zatrzymani przez rosyjskie władze okupacyjne.



- Są to przeważnie rodzice, którzy nie zgadzają się na kolaborację z okupantami, za co karani są pozbawieniem praw rodzicielskich. Zabierane są też dzieci, które nie mają rodziców, ale posiadają rodzeństwo czy bliskich, którzy mogą się nimi opiekować - powiedziała.



Dzieci z domów dziecka wywożone są masowo. Rosja nie zgadza się na ich powrotną ewakuację do ojczyzny, o co zabiega strona ukraińska - wyjaśniła Herasymczuk.

Republika Mari El w Federacji Rosyjskiej wysyła wezwania do wojska - podaje agencja Unian. Według miejscowych władz, obywatele są wzywani w celu "wyjaśnienia specjalizacji".



W regionie przez najbliższy miesiąc mają być prowadzone r ównież szkolenia oficerów.

w Federacji Rosyjskiej wysyła- podaje agencja Unian. Według miejscowych władz, obywatele są wzywani w celuW regionie przez najbliższy miesiąc mają być prowadzone r

Ekspert: przekazanie MIGów-29 to szybkie wzmocnienie ilościowe ukraińskiego lotnictwa MiG-29 to maszyny, które ukraińscy piloci znają; będą mogły one właściwie z marszu wejść do walki, stanowiąc szybkie ilościowe wsparcie dla ukraińskiego lotnictwa , nie jest to jednak żaden skok jakościowy - powiedział ekspert "Wojska i Techniki" Andrzej Kiński.



Kiński zapytany, jakie wsparcie dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy będzie stanowić przekazanie przez Polskę i Słowację myśliwców MiG-29 podkreślił, że MiGi-29 to konstrukcja jeszcze z czasów sowieckich, która obok samolotów Su-27 stanowi obecnie podstawowy typ samolotu ukraińskiego lotnictwa myśliwskiego.



- To samolot opracowany jeszcze w latach 70., który w latach 80. wszedł do seryjnej produkcji. I te ukraińskie, i polskie należą do pierwszych wersji tego samolotu - jeszcze nie wielozadaniowych, a przeznaczonych przede wszystkim do zadań myśliwskich, zwalczania celów powietrznych, a w mniejszym stopniu do zwalczania celów naziemnych. Nie mogą przenosić np. kierowanego uzbrojenia 'powietrze-ziemia'. Zatem zadania polegające na zwalczaniu celów naziemnych są tu drugorzędne wobec walki z celami powietrznymi przeciwnika - powiedział.