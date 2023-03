Wiele dzieci uchodźców będących w Polsce uczy się z przerwami na alarmy bombowe albo wcale





Ukraińscy rodzice zapisują dzieci do polskich szkół m.in ze względów praktycznych. Kontynuowanie przez młodszych uczniów nauki wyłącznie w systemie ukraińskim w formie zdalnej uniemożliwiłoby matkom podjęcie pracy zarobkowej na polskim rynku pracy. Dzieci pozostałyby bez opieki.

- pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".Dziennik przypomina, że najwięcej dzieci uchodźczych uczy się w polskich szkołach podstawowych - 122 tys. W szkołach ponadpodstawowych jest ich 28 tysięcy. Jak zauważa, tym samym co czwarty nastolatek w wieku 15–18 lat przybyły do Polski po wybuchu wojny chodzi do polskiej szkoły.