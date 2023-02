Wojna w Ukrainie. 367. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Departament Stanu USA ogłosił w piątek, że wspólnie z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego i ministerstwem finansów postanowił przeznaczyć ponad 10 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy .

"Ogłaszamy pomoc w wysokości ponad 10 miliardów dolarów, w tym wsparcie budżetowe dla rządu Ukrainy i dodatkową pomoc energetyczną w celu wsparcia Ukraińców cierpiących z powodu rosyjskich ataków" - napisano w komunikacie Departamentu Stanu.



250 mln dolarów z puli ma pomóc w zapewnieniu funkcjonowania szkół, pokryć koszty agregatów prądotwórczych dla szpitali, a także ogrzewania domów i schronisk na terenie całej Ukrainy.

Joe Biden powiedział w piątek w wywiadzie dla ABC News, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje teraz myśliwców F-16 . Wykluczył tym samym wysłanie w najbliższym czasie na Ukrainę tego typu samolotów.



nie ma żadnych zmian w pozycji rosyjskich strategicznych sił nuklearnych .



Departament Obrony USA poinformował w piątek, że po oświadczeniu prezydenta Rosji Władimira Putina o zawieszeniu udziału Moskwy w traktacie Nowy START

Od wielu lat źródłem siły Rosji jest słabość świata Zachodu. Wiele europejskich rządów wierzyło, że z Rosją można zawierać zwykłe kontrakty, ale okazały się one cyrografem, w którym Europa sprzedała swoją duszę - napisał w piątek, rok od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym na łamach islandzkiego dziennika "Morgunbladid".





"Na Morzu Czarnym flota okrętów wojennych podwoiła się w porównaniu z dzisiejszym rankiem - jest to obecnie osiem okrętów " - poinformowało na Facebooku dowództwo ukraińskich Sił Zbrojnych Południe.



Reznikow odbiera Leopardy i pyta po polsku: Gdzie droga na Moskwę?

- Przywieźliśmy pierwsze cztery Leopardy, po to, żebyście mogli jak najszybciej wygonić rosyjskiego agresora - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki , który brał udział w przekazaniu sprzętu.

W przekazaniu brał udział także minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow . Oglądał maszyny, a następnie został zapytany o wrażenia.



"Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwę?" - odparł po polsku w odpowiedzi.

Ukraińskie media opublikowały nagrania i zdjęcia z przekazania polskich czołgów Leopard 2A4.

Prezydent USA Joe Biden powiedział w piątkowym wywiadzie dla ABC News, że pomysł, aby Chiny negocjowały zakończenie wojny na Ukrainie, nie jest racjonalny.



"Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego?" - zapytał Biden w wywiadzie w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby na to, że jest coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją" - dodał.

Rząd Argentyny w komunikacie wydanym w piątek w rocznicę najazdu Rosji na Ukrainę potępił inwazję i wezwał do negocjacji w celu zakończenia wojny.



"Argentyna potwierdza swe przywiązanie do zasad suwerenności oraz integralności terytorialnej państw oraz praw człowieka, które stanowią podstawę polityki zagranicznej naszego kraju" - napisano w komunikacie. Odrzuca on jednocześnie "stosowanie siły jako mechanizmu rozwiązywania konfliktów” i zdecydowanie "potępia rosyjską inwazję na terytorium Ukrainy" .

Litwa, którą zamieszkuje niecałe 3 mln osób, w ciągu czterech tygodni w akcji społecznej zebrała 14 mln euro na zakup dla Ukrainy radarów izraelskiej produkcji . Cena jednego radaru z wyposażeniem kosztuje milion euro.



"To jest inwestycja w naszą przyszłość", "to przykład, czego potrafimy dokonać zjednoczeni" - wskazywano w piątek wieczorem podczas koncertu na rzecz Ukrainy, który o północy zakończył największą w historii kraju akcję społeczną .

W wyniku tego "bratobójstwa" Rosji zaczęło brakować doświadczonych pilotów chętnych do latania , bez których Kreml nie mógł osiągnąć całkowitej przewagi powietrznej nad ukraińskim niebem - pisze brytyjski "Financial Times".



Rosja zwiększa swoją obecność na Ukrainie, ale nic nie wskazuje na to, by mogła odnieść sukces na polu walki - powiedziała w piątek w rozmowie z Radiem Swoboda stała przedstawicielka USA przy NATO Julianne Smith .



"Strategicznie nie są w stanie osiągnąć swoich celów. Mają problemy logistyczne, braki amunicji, a co najważniejsze, problemy z morale i przywództwem " - wyjaśniła Smith.

Były wiceprezydent USA Mike Pence powiedział w piątek, że USA powinny zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Agencja AP zauważa, że słowa Pence'a mogą być odbierane jako poważna zapowiedź jego startu w wyborach prezydenckich w 2024 roku.



"Nie popełnijmy błędu. To nie jest wojna Ameryki, ale jeśli zachwiejemy się w naszym zaangażowaniu w udzielanie wsparcia narodowi Ukrainy w obronie jego wolności, nasi synowie i córki mogą wkrótce zostać wezwani do obrony naszej wolności " – powiedział Pence na Uniwersytecie Teksańskim w Austin.

Wołodymyr Kliczko pokazał nagranie ze szkolenia na niemieckich Leopardach.



- Nigdy nie myślałem, że będę jeździł takim "kotem". (...) Nasza siła woli jest tak silna, jak ten czołg - zaznaczył na filmie. Podziękował też Niemcom i wolnemu światu za przekazanie maszyn.

By powstrzymać dezercję rezerwistów rosyjska armia skierowała na front pod Bachmutem 200 kadyrowców z pułku Achmat jako oddziały zaporowe - poinformował w porannym komunikacie w sobotę sztab generalny armii ukraińskiej.



"W celu uniknięcia dezercji zmobilizowanych z frontu oraz sabotażu, 23 lutego na kierunek bachmucki dodatkowo skierowano 200 policjantów z pułku specjalnego przeznaczenia Achmat" - powiadomił sztab.