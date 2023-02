Wojna w Ukrainie. 361. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Założyciel grupy Wagnera próbował ingerować w wybory do Parlamentu Europejskiego Założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn próbował w 2019 roku ingerować w przeprowadzane w Estonii wybory do Parlamentu Europejskiego , starając się nawiązać współpracę z eurosceptyczną Estońską Konserwatywną Partią Ludową (EKRE) - poinformował w sobotę portal Politico.



"Współpraca rozpoczęła się, ponieważ EKRE chciała być radykalnie przeciwna partiom liberalnym i była zadowolona z otrzymania tego bardzo profesjonalnie przygotowanego pakietu wsparcia" - powiedział Viljar Veebel, cytowany przez Politico naukowiec z Baltic Defence College.



Agenci rozpowszechniali w Estonii podstawowe antyzachodnie narracje Kremla, jak to że "za problemami kraju stoi UE" . "Nie jest jasne, czy zdołali osiągnąć zamierzone cele" - zaznaczył Politico. "Ich strategia była jednak uderzająco podobna do operacji z 2018 roku przed krajowymi wyborami parlamentarnymi. Wagnerowcy założyli m.in. grupy na Facebooku i rosyjskojęzycznym VKontakte, gdzie próbowali wywołać spory i podziały społeczne" - dodano.



Według estońskich badaczy propagandy z Propastop hashtag #ESTexitEU znacząco rozprzestrzenił się wówczas w mediach społecznościowych. Zaczęły się również pojawiać memy i karykatury wymierzone w ówczesną prezydent Kersti Kaljulaid.

Ukraiński dowódca o ofensywie z Białorusi: Te siły nie wystarczą Według szacunków dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Najewa, rosyjskie wojska stacjonujące obecnie na terytorium Białorusi nie wystarczą do przeprowadzenia lądowego ataku na północne regiony Ukrainy.



Według Najewa ukraińskim obrońcom udało się znacznie wzmocnić północną granicę.



" Stworzyliśmy system barier inżynieryjnych , w szczególności przeciwminowych, zwiększając ich gęstość dziesięciokrotnie wzdłuż granicy państwowej. Utworzyliśmy system linii i stanowisk obronnych " – poinformował Najew na Telegramie.

"Rosja nie ma przyszłości. Jej przyszłość to bycie krajem trzeciego świata, krajem wygnania, krajem zamkniętym " – powiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. , cytowany przez agencję Ukrinform.



Doradca prezydenta Ukrainy zaznaczył, że jakikolwiek kompromis z Rosją oznaczałby przyzwolenie na łamanie prawa międzynarodowego . A to oznacza, zdaniem Podolaka, że Europa nie będzie istniała w takiej formie, w jakiej obecnie istnieje.



"Wcześniej Federacja Rosyjska maskowała swoje działania, a teraz pokazuje, że te wszystkie demokracje i wartości humanistyczne nie są dla niej. I dlatego j eśli Rosja uzyska jakiś kompromis, jak to miało miejsce w 2014 roku, będzie to oznaczało, że zdominuje Europę i będzie stopniowo zwiększać finansowanie ugrupowań ultraradykalnych, finansowanie ataków terrorystycznych, dziwnych akcji protestacyjnych w całej Europie itp. To znaczy, że nie będziemy mieli wolnej przestrzeni europejskiej, do której Europejczycy są przyzwyczajeni” – powiedział Podolak.

Rosja na frocnie używa chińskich dronów - donosi "The Wall Street Journal".



Według "WSJ" niektóre komercyjne drony docierają na linie frontu od rosyjskich dystrybutorów zaopatrywanych przez firmę DJI, podczas gdy inne są transportowane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.





rosyjskie wojsko wysyła do zakładów produkcyjnych zmodernizowane systemy S-300, które przedwcześnie ulegają awarii - podaje Ukrinform, powołując się na informacje Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Niemieckie media: Polska zyskuje na znaczeniu Wojna na Ukrainie stopniowo zmieniła równowagę w UE - partnerzy ze Wschodu zyskują na znaczeniu, z Polską na czele. Zwyczajowa dominacja Francji i Niemiec wydaje się maleć - pisze w podsumowaniu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa portal dziennika "Tagesspiegel".



Polski prezydent Andrzej Duda i mieszkańcy Europy Wschodniej wzywają do bardziej energicznego wsparcia dla Ukrainy, tymczasem Olaf Scholz i Emmanuel Macron wahają się – zauważył "Tagesspiegel".



Prezydent USA Joe Biden w najbliższy wtorek odwiedzi Polskę, gdzie wygłosi mowę z okazji pierwszej rocznicy wojny w Ukrainie. Biden pominie w swej podróży Paryż i Berlin, a w Warszawie spotka się z krajami Bukaresztańskiej Dziewiątki - sojusznikami tworzącymi wschodnią flankę NATO.



" To USA, a także Polska i inni sojusznicy na Wschodzie, mogą mieć większy wpływ na cele wojenne – nie wspominając o Wielkiej Brytanii, gdzie prezydent Polski Andrzej Duda zabiegał o poparcie dla wsparcia militarnego dla Ukrainy, zanim przybył do Monachium" – dodał "Tagesspiegel".

Wiceprezydent USA Kamala Harris podczas konferencji w Monachium powiedziała, że USA uznają, iż Rosja popełniła na Ukrainie zbrodnie wojenne.

"Uważamy takie insynuacje za bezprecedensową próbę demonizacji Rosji w ramach rozpętanej przeciwko nam wojny hybrydowej " – przekazał ambasador Anatolij Antonow w oświadczeniu na opublikowanym na Telegramie ambasady rosyjskiej. Fragmenty oświadczenia cytuje Reuters.



Putin wskrzesił starą imperialistyczną, kolonialną i rasistowską ideologię z XIX wieku , kiedy najazdy na inne kraje i próby ich podboju były akceptowalne. Ale w XXI wieku wygląda to dziwnie. Państwa europejskie stosunkowo łatwo z niej zrezygnowały w połowie ubiegłego stulecia. Teraz widzimy, że Rosji bardzo trudno jest porzucić taką ideologię – powiedział p rezydent Łotwy Egils Levits



Ukraiński Sztab Generalny: Na froncie zginęło 142860 rosyjskich żołnierzy Od początku agresji na Ukrainę zginęło 142860 rosyjskich żołnierzy (590 ostatniej doby).

Rosja straciła na froncie m.in 3310 czołgów. 6545 wozów opancerzonych, 2327 systemów artylerii, 298 samolotów, 287 helikopterów i 873 pociski manewrujące.



ranili dwóch mieszkańców obwodu donieckiego : w Bachmucie i Wozdwiżence" - poinformował szefa Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko.



Zmobilizowani żołnierze z Krymu byli maltretowani - informują członkowie ich rodzin.

Bliscy zmobilizowanych żołnierzy z okupowanego Krymu zaapelowali do rosyjskiego Ministerstwa Obrony w sprawie złego traktowania i łamania praw wojskowych.

Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na Drużkiwkę w obwodzie donieckim. Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko informuje na telegramie, że uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Nie ma informacji o rannych.





Tej nocy Rosjanie ostrzelali Nikopol artylerią - poinformował szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Dniepropietrowsku Serhij Łysak.



Uszkodzone zostały budynki parterowe i wielopiętrowe. Nikt nie został ranny.





ISW: Rosja nie płaci ochotnikom Kreml nie wywiązuje się z obietnic finansowych złożonych walczącym na wojnie w Ukrainie ochotnikom, czyli tym, którzy dobrowolnie podpisali kontrakty z rosyjskim wojskiem - informuje Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



Niewywiązywanie się przez władze rosyjskie z obietnic finansowych, złożonych wcześniej ochotnikom dobrowolnie podpisującym kontrakty z wojskiem prawdopodobnie istotnie wpłynie na możliwości generowania sił w dłuższym terminie i zniechęci do dobrowolnego wstępowania do armii - ocenia w najnowszym raporcie ISW.



Jak dodaje, dotyczy to zwłaszcza tzw. BARS (Bojowa Rezerwa Armii Państwowej), czyli działającej od 2021 r. bojowej rezerwy osobowej rosyjskiej armii, w ramach której, w założeniu zgłaszający się dobrowolnie ochotnicy mieli odbywać szkolenia i otrzymywać niewielkie wynagrodzenie finansowe.



ISW zwraca uwagę, powołując się na rosyjskich "blogerów wojennych", że osoby, które od początku inwazji podpisywały kontrakty z wojskiem i brały udział w wojnie w ramach tzw. naborów ochotniczych, nie mogą pozyskać dokumentów potwierdzających udział w walce, a tym samym - otrzymać obiecanych wypłat.

Instytut Badań nad Wojną informuje, że czeczeński lider Ramzan Kadyrow nie dołączył do ofensywy informacyjnej szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna przeciwko ministerstwu obrony. Najwyraźniej Kadyrow uważa, że Prigożyn nie zdoła w ten sposób odzyskać utraconych wpływów - komentują amerykańscy analitycy.



W ostatnim czasie z powodu konfliktu z resortem obrony możliwości formacji najemniczej Prigożyna zostały znacznie ograniczone. Jak wynika z jego wypowiedzi oraz informacji ekspertów, utracił on możliwość szerokiego werbowania na wojnę więźniów z zakładów karnych.



Kadyrow, jeszcze kilka miesięcy temu postrzegany jako sojusznik Prigożyna i wspólnie z nim krytykujący oficjalne struktury resortu obrony w kontekście wojny przeciwko Ukrainie, "prawdopodobnie odmówił udziału w nowym ataku informacyjnym przeciwko ministerstwu , bo jego formalne powiązania z Kremlem i pozycja we władzach są dla niego bardziej korzystne niż mogłyby być polityczne powiązania z Prigożynem".



Opierając się na informacjach, pochodzących od "blogerów wojennych" ISW dochodzi do wniosku, że ministerstwo obrony Rosji może dążyć do czystek w formacjach tzw. separatystów w Donbasie, by zastąpić tamtejszych dowódców kadrowymi rosyjskimi wojskowymi.

Balony w przestrzeni powietrznej Ukrainy prawdopodobnie są nową taktyką Rosji, która w ten sposób chce obserwować ukraińskie systemy obrony powietrznej , ale też zmuszać Ukrainę do zużywania cennych zapasów broni - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w środę 15 lutego Siły Zbrojne Ukrainy zauważyły nad Kijowem kilka balonów z zawieszonymi pod nimi reflektorami radarowymi , a ukraińskie władze poinformowały o zestrzeleniu co najmniej sześciu z nich. Wcześniej, 12 lutego, siły powietrzne Ukrainy zgłosiły obecność balonów nad obwodem dniepropietrowskim.



14 lutego 2023 roku dostrzeżenie obiektu w kształcie balonu doprowadziła do zamknięcia na kilka godzin mołdawskiej przestrzeni powietrznej. Istnieje realna możliwość, że był to rosyjski balon, który zdryfował z przestrzeni powietrznej Ukrainy" - przekazał brytyjski resort obrony.