Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

W niedzielę w Kijowie, obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim do godziny 16:00 (czasu lokalnego) nie będą obowiązywać żadne ograniczenia dotyczące energii elektrycznej , poinformował na Telegramie DTEK, operator systemu energetycznego. "Jutro Kijów, obwód kijowski i obwód dniepropietrowski będą w pierwszej połowie dnia bez ograniczeń w dostawie prądu. Według zespołu Ukrenergo limity zużycia będą obowiązywały tylko w godzinach od 16:00 do 20:00. Niestety ze względu na zniszczenie infrastruktury energetycznej Odessy, w regionie trwają awaryjne przerwy w dostawie prądu " - napisał DTEK.

Scholz: "Jest zgoda" z Zełenskim, że terytorium Rosji nie zostanie zaatakowane przez zachodnią broń