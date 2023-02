Wojna w Ukrainie. 346. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Pedro Andrusiak zadeklarował solidarność ukraińskiej diaspory w Argentynie z walczącym w obronie niepodległości ukraińskim społeczeństwem , kierując jednocześnie słowa otuchy i solidarności do rodziny i przyjaciół zamieszkałych w zachodniej części kraju, m.in. w okolicach Lwowa.



W wywiadzie, który wypełnia całą kolumnę gazety, Pedro Andrusiak podkreślił: - Jesteśmy pokojowym narodem, ale potrafimy walczyć jak lwy gdy sięgają po naszą ziemię i wolność.



Na pytanie, jakie jest jego największe marzenie , stulatek odpowiada: -- Powrócić jeszcze na Ukrainę, do mego Iwano-Frankiwska, gdzie nie byłem od podróży w 1992 roku, choćby na parę dni. Niczego już więcej od życia nie oczekuję.

Wciąż płonie skład paliw w Borysówce w Rosji - przekazuje agencja Unian.



"Pożar nie ustępuje, obecnie nie ma przybliżonych terminów zakończenia akcji. Niebo jest zasłonięte gęstym czarnym dymem. Płonie prawdopodobnie 3 z 9 cystern " - wskazuje agencja.



Żarówki LED zmniejszą zapotrzebowanie na prąd, ale najpierw trzeba ten prąd mieć - powiedziała europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska. Skomentowała w ten sposób w iadomość podaną przez szefową KE Ursulę von der Leyen o dostarczeniu Ukrainie 35 mln energooszczędnych żarówek . Z kolei europosłanka Beata Kempa podkreśliła, że "Ukraina pilnie potrzebuje dzisiaj broni i pomocy humanitarnej".



- Ukraina potrzebuje przede wszystkim nowoczesnych, zachodnich systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych , bo Rosjanie atakują przede wszystkim elektrownie i sieć energetyczną - podkreśliła Wiśniewska.

- W drugiej kolejności potrzebne są prądnice i generatory oraz materiały niezbędne do wymiany lub naprawy zniszczonej przez Rosjan infrastruktury. Jasne, że żarówki LED zmniejszą zapotrzebowanie na prąd, ale najpierw trzeba ten prąd mieć - zaznaczyła europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Europosłanka PiS Beata Kempa wskazała zaś, że "Ukraina pilnie potrzebuje dzisiaj broni i pomocy humanitarnej. Z mojego osobistego rozeznania wynika, że w ogromie zapotrzebowania sprzętowego dla ludności - konieczne są przede wszystkim generatory prądu. Jeżeli będą towarzyszyć żarówkom - to wspaniale . Ale bez tego sprzętu w wielu miejscowościach okażą się po prostu zbędne"



- Jeśli dostawom energooszczędnych żarówek na Ukrainę nie będą towarzyszyć generatory prądu, to w wielu miejscowościach okażą się zbędne - powiedziała Kempa.

Szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała w piątek, po szczycie UE-Ukraina, że kraj ten może być źródłem inspiracji dla Europy, choćby wtedy, gdy setki tysięcy Ukraińców wymieniają stare żarówki na energooszczędne żarówki LED, "by pracować na rzecz czystej energii". Szefowa KE poinformowała, że walczącej z Rosją Ukrainie przekazanych zostanie 35 mln żarówek ledowych o łącznej wartości ok. 50 mln euro.

USA nałożyły w piątek sankcje na ośmiu członków zarządu Paravar Pars, irańskiego producenta dronów - poinformował amerykański resort finansów.





W Bachmucie podczas niesienia pomocy cywilom zginął wolontariusz z USA Pete Reed - przekazał portal Ukraińska Prawda.

Mężczyzna prawdopodobnie poniósł śmierć w wyniku ostrzelania samochodu pomocy medycznej - powiadomiła stacja CNN.





"W ciągu ostatniej doby wróg przeprowadził 20 ataków lotniczych i 3 rakietowych , w szczególności na infrastrukturę cywilną obwodu charkowskiego i mikołajowskiego, są ofiary wśród ludności cywilnej. Wróg dokonał ponad 90 ostrzałów z wyrzutni rakietowych " - informuje Generalny Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy w sobotę rano.





Jak przekazano w komunikacie, Rosjanie kontynuują działania na czterech kierunkach : limańskim, bachmuckim, awdijiwskim i nowopaliwskim. Siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki w rejonach dziewięciu miejscowości.



"Wróg rozpoczął działania mające na celu ewakuację ludności z tymczasowo okupowanych terenów. Według dostępnych informacji do wyjazdu przygotowują się kolaboranci z rodzinami w rejonie troickim w obwodzie ługańskim " - przekazał Generalny Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rakietowy system obrony przeciwlotniczej SAMP/T - Mamba zostanie przekazany Ukrainie przez Francję i Włochy - powiadomiła agencja Ukrinform, powołując się na Ministerstwo Obrony Francji.



" System pozwoli chronić ludność cywilną i infrastrukturę przed atakami ze strony Rosji . O to prosił minister obrony Ołeksij Reznikow " - przekazało francuskie ministerstwo w komunikacie.



Dostawa została przewidziana na wiosnę.



Ian Brzezinski: Wysłanie czołgów na Ukrainę to poważne wzmocnienie, ale kluczowe jest tempo dostaw Decyzja o wysłaniu na Ukrainę czołgów i bojowych wozów piechoty to poważne wzmocnienie dla Ukrainy, ale kluczowe będzie tempo ich dostaw - ocenił Ian Brzezinski, ekspert Atlantic Council i były wysoki rangą urzędnik Pentagonu. Dodał jednocześnie, że decyzja ta powinna była zapaść wcześniej.



- Obietnice, by wyposażyć Ukrainę w czołgi i transportery opancerzone i wozy takie jak Bradleye, Strykery, czy Senatory są bardzo znaczące. Zakładając, że czołgi zostaną przekazane w znacznej liczbie, dadzą Ukrainie wiele potrzebnej mobilności i siły ognia niezbędnej do odbicia terytorium - powiedział Brzezinski, komentując niedawne ogłoszenie USA i sojuszników w sprawie zwiększenia pomocy wojskowej Ukrainie.

Jak jednak podkreślił, potrzeby Ukrainy w tym względzie są pilne, dlatego kluczowe jest szybkie dostarczenie pojazdów, a także uzupełnienie ich bronią o dalszym zasięgu, jak np. rakiety ATACMS, czy samoloty wielozadaniowe, o które od dawna ubiega się Kijów .



- Każdy dzień, jaki mija, jest kolejnym, w którym Rosjanie okopują się, mobilizują i wysyłają siły na linie frontu. Wszystko to czyni trudniejszym i bardziej kosztownym dla Ukraińców, by przebić się przez te linie i pokonać siły najeźdźców - zaznacza Brzezinski.



Ekspert i były czołowy urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za Europę i Eurazję chwali administrację Joe Bidena za utrzymanie jedności międzynarodowej koalicji państw wspierających Ukrainę, ale jednocześnie uważa, że m.in. z tego względu wsparcie wojskowe dla Kijowa było ograniczone, co ma swoje konsekwencje na polu bitwy.

Zdaniem Brzezinskiego, choć ryzyko eskalacji konfliktu istnieje i trzeba do niego podchodzić poważnie, nie może to jednocześnie paraliżować działań USA i Zachodu.



- Trzeba być uważnym, by nie tworzyć precedensów i nie wysyłać sygnałów krajom, że mogą odstraszyć NATO lub Stany Zjednoczone od interwencji w jakiś konflikt tylko dlatego, że posiadają broń jądrową. To sygnał, który tylko zwiększa skłonności Putina, by stosować szantaż jądrowy - dodaje.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę siły rosyjskie straciły m.in: 130590 (w tym 720 minionej doby) żołnierzy, 3218 czołgów i 6394 wozy bojowe.





W obwodzie biełgorodzkim w Rosji bezterminowo przedłużono wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego - powiadomiła prokremlowska agencja Ria Nowosti. Obwód biełgorodzki graniczy z Ukrainą.



"Pod koniec stycznia Putin wprowadził zmiany w przepisach , zgodnie z którymi poziom zagrożenia terrorystycznego w regionie można teraz wprowadzić bezterminowo, a anulować - specjalnym rozporządzeniem" - przypomina agencja.

" W obwodzie odeskim w obiekcie energetycznym wybuchł pożar, część regionu pozostała bez światła" - powiadomiła w sobotę rano obwodowa administracja wojskowa.



Na miejscu pracują służby.





W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z pożaru w obwodzie odeskim.



Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie