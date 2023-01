Wojna w Ukrainie. 340. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

W Mariupolu zaobserwowano liczne ciężarówki z tzw. zębami smoka, czyli zaporami przeciwczołgowymi. Ciężarówki zmierzały w kierunku miasta Berdiańsk nad Morzem Azowskim - powiadomił lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.





Pavel planuje odwiedzić Ukrainę razem z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputową, by spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.



Minionej doby Rosjanie 17 razy atakowali obwód sumski - powiadomiła wojskowa administracja wojskowa.



Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zdjęcia z Bachmutu w obwodzie donieckim.



Minionej doby Rosjanie zabili czterech mieszkańców obwodu donieckiego - powiadomił szef lokalnych władz Pawło Kyryłenko . Troje z zabitych było mieszkańcami miasta Konstantynówka, a jedna Bachmutu.

Według Kyryłenki, na skutek działań Rosjan 17 osób zostało rannych.



Ekspert: Socjaldemokraci z kanclerzem Scholzem na czele chcieliby zamrożenia wojny przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2 nie oznacza zwrotu w polityce niemieckiego rządu ; kanclerz RFN nadal uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla jego kraju byłby impas w wojnie i rozpoczęcie negocjacji pokojowych - mówi Thomas O'Donnell, amerykański ekonomista i analityk rynku energetycznego, wykładowca prywatnego berlińskiego uniwersytetu Hertie School of Governance.



- Kanclerz Olaf Scholz i jego partia SPD nie wyrzekają się jednej z podstawowych zasad swojej polityki zagranicznej: dążenia do współpracy z Rosją. Taktyczne ustępstwo w sprawie czołgów wymuszone przez USA, Polskę i innych sojuszników nic w tej sprawie nie zmienia. Socjaldemokraci z kanclerzem na czele chcieliby zamrożenia wojny i rozpoczęcia rozmów pokojowych - mówi O'Donnell.

Jego zdaniem, administracja prezydenta USA, Joe Bidena – i większość członków NATO – doszła do wniosku, że na wojnie konieczny jest przełom na korzyść Ukrainy.

- Wynika to z oceny, że Władimir Putin może i będzie prowadził długą wojnę, jeśli jego siły nie otrzymają w najbliższym czasie bardzo silnego uderzenia. Strategia wojny na wyniszczenie, którą przyjęła Moskwa, nie tylko pogrążyłaby Ukrainę na wiele lat w nędzy, ale także poważnie obciążyłaby gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne zarówno zachodnich sojuszników, jak i krajów rozwijających się - podkreśla O'Donnell.

Kanclerz Niemiec: Znów będę rozmawiał z Putinem Olaf Scholz chce kontynuować bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem - przekazał portal Ukrainska Prawda, powołując się na "Welt".



- Znów będę rozmawiał z Putinem przez telefon, bo trzeba ze sobą rozmawiać. To Putin musi wycofać wojska z Ukrainy i zakończyć tę straszliwą, bezsensowną wojnę, która kosztowała już setki tysięcy istnień ludzkich - powiedział Scholz .





Pomoc Ukrainie, zabezpieczenie przed dalszą agresywną polityką Rosji i Białorusi, wzmacnianie NATO w regionie - będą wśród tematów poruszanych podczas spotkania ministrów SZ Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, które odbędzie się we wtorek w Rydze. Polskę będzie reprezentował szef MSZ Zbigniew Rau .



"W najbliższy wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau udaje się z kilkugodzinną wizytą do Rygi, gdzie spotka się w rama ch nowo powstającego formatu dotyczącego bezpieczeństwa ze swoimi partnerami z Litwy - Gabrieliusem Landsbergisem, Łotwy - Edgarsem Rinkeviczsem i Estonii - Urmasem Reinsalu" - przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Rzecznik MSZ poinformował, że wśród tematów rozmów będą pomoc Ukrainie, bezpieczeństwo dyplomatyczne tych czterech państw, zabezpieczenie się przed dalszą agresywną polityką Rosji i Białorusi, wzmacnianie NATO w regionie.



Jasina podkreślił, że Polska, Litwa, Łotwa i Estonia są członkami NATO . "Czekamy natomiast ciągle na akcesję Szwecji i Finlandii, które także są sąsiadami państw tego formatu" - przypomniał Jasina.

"Łączące Polskę i państwa bałtyckie relacje uległy w tym momencie coraz większemu wzmocnieniu z uwagi na wzajemne bezpieczeństwo, agresję rosyjską na Ukrainę, więc ministrowie doszli do wniosku, że warto w tym formacie spotykać się częściej, rozmawiać na tematy związane z bezpieczeństwem, wspierać UE i NATO także w tym zakresie współpracy tych czterech nadbałtyckich państw narażonych na agresję, na niebezpieczeństwo w okolicach Kaliningradu czy Białorusi " - stwierdził rzecznik MSZ.



Zaznaczył, że spotkanie ministrów potrwa kilka godzin, poza nim pan minister Rau udzieli także wywiadu do mediów łotewskich, odbędzie też rozmowy i spotkania w ambasadzie polskiej w Rydze.



Jasina podkreślił, że nie można wykluczyć, że spotkanie ministrów zakończy się podpisaniem wspólnego dokumentu ; zaznaczył, że jest zbyt wcześnie, by mówić o jego treści.

Pentagon dyskutuje o dostawie myśliwców F-16 dla Ukrainy - powiadomił portal Ukrainska Prawda.



W sobotę z Ukrainy do Polski odprawiono 23,9 tys. osób, a z Polski do Ukrainy 23,5 tys. - podała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.



Od 24 lutego 2022 r. odnotowano 9 mln 492 tys. wjazdów do Polski i 7 mln 639 tys. odpraw do Ukrainy.





Od 24 lutego 2022 roku siły rosyjskie straciły w Ukrainie m.in: 126160 żołnierzy (w tym 650 minionej doby), 3196 czołgów i 6366 transporterów opancerzonych .





ISW: Siły konwencjonalne Rosji prawdopodobnie zastępują siły Grupy Wagnera zastępują wyczerpane siły Grupy Wagnera , by utrzymać ofensywę w Bachmucie po tym, jak Wagnerowcy zdobyli Sołedar ok.12 stycznia - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w analizie.





Na szczycie w Kijowe , który zaplanowano na 3 lutego, Unia Europejska ma wysłać silny polityczny sygnał o unijnej perspektywie dla Ukrainy . Zapisy na ten temat mają znaleźć się we wspólnej deklaracji UE-Ukraina . Do członkostwa w UE jednak jeszcze długa droga.



28 lutego 2022 r. Ukraina przesłała wniosek o członkostwo w UE. Następnie 17 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją pozytywną opinię w sprawie tego wniosku.



Na podstawie opinii Komisji, Ukraina otrzymała "perspektywę europejską i status kraju kandydującego" w dniu 23 czerwca 2022 r. na mocy jednomyślnego porozumienia przywódców wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej uznał, że dostawy broni na Ukrainę świadczą o udziale USA w walkach - przekazała w niedzielę rosyjską agencja Ria Nowosti.



"Aby uratować reżim kijowski, zaczęto dostarczać ciężką broń. Wszystko to świadczy o bezpośrednim udziale Waszyngtonu w walkach, strachu przed utratą kolonii " - napisał w serwisie Telegram.