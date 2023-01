Także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kontynuował w sobotę wyrażanie swojego sprzeciwu wobec planów MKOl i wystosował list, w którym wezwał czołowe międzynarodowe federacje sportowe do zajęcia stanowiska w sprawie udziału sportowców z Rosji i Białorusi w najbliższych igrzyskach olimpijskich.



- Dzisiaj kontynuowałem nasz maraton uczciwości, który powinien zobligować międzynarodowe struktury sportowe do powrotu do prawdziwych zasad olimpijskich. Wystosowałem list do prezydentów wiodących międzynarodowych federacji sportowych. Wezwanie jest proste i sprawiedliwe: ustosunkowanie się do decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który chce otworzyć sport na wpływy propagandowe państwa terrorystycznego - powiedział Zełenski w przemówieniu wideo.