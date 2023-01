Rosjanie zaatakowali obiekt infrastruktury w Zaporożu . Na skutek ataku doszło do pożaru - powiadomił w serwisie Telegram burmistrz Zaporoża Anatolij Kurtiew . Jak przekazał, ranna została jedna osoba . "Mężczyzna trafił do szpitala" - napisał.

- Owszem, Niemcy schrzanili politykę wobec Rosji. Ale, co my zrobiliśmy w Wietnamie? W Iraku? Czy to jest powód, aby więcej z nami nie współdziałać? - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej Plus Minus" były ambasador USA w Polsce Daniel Fried .



Były ambasador USA był pytany w wywiadzie o zwłokę Niemiec z przekazaniem Ukrainie czołgów Leopard i wydaniem zgody na podobny ruch ze strony Polski i innych aliantów.



- Niemiecka polityka wobec Ukrainy to jest wielki bałagan . Nie, żeby Niemcy nic nie robili po 24 lutego, zrobili dużo, i to w dobrej sprawie. Razem z Amerykanami i Brytyjczykami dostarczają Ukraińcom najwięcej broni. Ale jednocześnie na widoku publicznym nieporadnie odsłaniają swoje wahania, członkowie rządu federalnego wygłaszają sprzeczne opinie. A to prowokuje cyników do formułowania zarzutu, że w Berlinie szykują się do wznowienia interesów z Moskwą, jak tylko wojna się skończy - odpowiedział Fried.