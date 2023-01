Japonia zaostrza sankcje wobec Rosji

Rząd Japonii ogłosił zaostrzenie sankcji wobec Rosji po jej atakach rakietowych na Ukrainę, w których zginęło co najmniej 11 osób i decyzji USA i Niemiec o przekazaniu Ukrainie czołgów, które mogą jej pomóc w odparciu każdej nowej ofensywy Rosji.