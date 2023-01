chce wymogu znajomości j. polskiego przez lekarzy z Ukrainy.





- Do Polski przyjeżdżają lekarze m.in. z Ukrainy, którzy chcą leczyć, ale nie znają języka. Walczyliśmy z MZ o to, by lekarze spoza granic Polski musieli znać język polski - mówi prezes NRL Łukasz Jankowski.





MZ odpowiada, że przy wydawaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu takiego wymogu nie ma.

Naczelna Rada Lekarska