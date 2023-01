Mykyta Poturajew z rządzącej ukraińskiej partii Sługa Narodu wyraził jednocześnie przekonanie, że broń, którą obiecano Ukrainie w Ramstein, pozwoli na kontynuację działań przeciwko agresji Rosji .



- Ramstein dał nadzieję i podstawy dla kontynuacji ukraińskiego sprzeciwu wobec Rosji. Broni nigdy nie jest za wiele, ale to, co dostaliśmy i to, co jeszcze dostaniemy, pozwoli Ukrainie na kontratakowanie i dalsze wyzwalanie ukraińskich ziem. Jestem przekonany, że Moskale odczują siłę zjednoczonych dostaw uzbrojenia Ukrainy ze strony wszystkich jej sojuszników - mówił.