Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę, ponieważ Berlin jest pod presją , by wyraził zgodę na wysyłkę niemieckich czołgów do Ukrainy , informuje sobotni „Bild am Sonntag”, - Pewne jest, że szybko pojadę do Ukrainy. Prawdopodobnie nawet w ciągu najbliższych czterech tygodni - powiedział Pistorius w wywiadzie dla "Bilda".

- Te kraje, a w szczególności Niemcy , które blokują dostawy, powinny wiedzieć, że ich ostrożność naprawdę kosztuje setki istnień Ukraińców. Taka jest właśnie zapłata za tę poprawność - oświadczył Poturajew. - Jestem przekonany, że Polska będzie pierwszym państwem, które stanie na czele dostaw Leopardów na Ukrainę . Czołgi są potrzebne, szczególnie dla wyzwolenia południa Ukrainy . Bez nich będzie to o wiele trudniejsze do zrobienia - ocenił Poturajew.