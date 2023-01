Media: Nowy niemiecki minister obrony wkrótce uda się do Ukrainy

Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę, ponieważ Berlin jest pod presją , by wyraził zgodę na wysyłkę niemieckich czołgów do Ukrainy , informuje sobotni „Bild am Sonntag”,



- Pewne jest, że szybko pojadę do Ukrainy. Prawdopodobnie nawet w ciągu najbliższych czterech tygodni - powiedział Pistorius w wywiadzie dla "Bilda".