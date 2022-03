- Musimy pamiętać, że mamy przed sobą niełatwe lata. Lata, w których trzeba będzie włożyć sporo wysiłku w sferze zbrojeń, a z drugiej strony towarzyszyć nam będzie (..) poważny kryzys i zaburzenia gospodarcze. Tak to wygląda według bardzo wielu przewidywań. Musimy być na to gotowi - mówił Jarosław Kaczyński.

- W najbliższym czasie rosyjska ropa zniknie z polskich rafinerii. Jesteśmy dziś w stanie zapewnić Polakom paliwo z innych źródeł niż rosyjskie. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, żeby wypełnić nasze zobowiązanie, że embargo nałożone na Rosję musi być embargiem zupełnym, nie może być w nim wyłomów. Dziś za nami idzie również cała Europa - mówił Jacek Sasin na kongresie stowarzyszenia Odnowa RP.

- Dzisiaj to Polska nadaje ton politycznej dyskusji dotyczącej tego, jak powinniśmy odpowiedzieć na rosyjską agresję - powiedział Sasin.

- To dzięki inicjatywom premiera Mateusza Morawieckiego przyjmowane są kolejne pakiety sankcji. To dzięki naszemu rządowi kolejne kraje, tak bardzo uzależnione od rosyjskich surowców jak Niemcy szybko z tych surowców rezygnują. To z polski padła inicjatywa stworzenia misji pokojowej, która zakończyłaby bezkarne zabijanie cywilów w Ukrainie. Pokazujemy, że jesteśmy liderami politycznymi nie tylko sprawując władzę w Polsce, ale i w Europie i na świecie - mówił Sasin.