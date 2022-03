- Kiedy 3 lata temu mierzyłem się z tym, czy zostawić wszystko, co do tej pory dobrze znałem i zając się polityką, intuicyjnie czułem, że zbliża się jakieś przesilenie, że będzie jakiś przełom, że świat, który dobrze znałem, pęka - mówił Szymon Hołownia na pierwszym kongresie partii Polska 2050.

System ten został po raz pierwszy zaprezentowany w ubiegłym roku. Umożliwia on zdalne umieszczanie min na dystansie od 5 do 15 km. Wystrzeliwane pociski nie wybuchają, lecz rozmieszczają wiele min według zaprogramowanego schematu.

Z Płocka (Mazowieckie) wyjechał transport z darami dla obrońców Kijowa. Do stolicy Ukrainy jadą m.in. karimaty, śpiwory, środki medycznie i żywność. To 12 samochód z pomocą humanitarną wysłany z Płocka na Ukrainę od rozpoczęcia agresji Rosji. Organizowana jest dalsza pomoc.

- Przed nami długa walka. Walka nie obliczona na tygodnie, miesiące, a na lata. To zapowiedź powrotu do tego, co już kiedyś było, co jest pamiętane przez pokolenia Polaków. Tamta walka ze Związkiem Radzieckim z obozem komunistycznym zakończyła się zwycięstwem. Ta obecna walka również musi zakończyć się zwycięstwem. Należy jednak pamiętać, że będzie to walka trudna - mówił Jarosław Kaczyński podczas kongresu stowarzyszenia Odnowa RP.