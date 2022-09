To bardzo trudne dla naszego personelu

- To bardzo trudne dla naszego personelu , by tam teraz pracować, ale ci, którzy pozostali, doskonale wiedzą, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa nuklearnego i ochrona przed pożarem - dodał.

- Około 200 osób zostało aresztowanych . Nie wiemy, co się z niektórymi stało, ani gdzie są - powiedział Petro Kotin gazetom z niemieckiej grupy medialnej Funke.

Jak podaje Ukrinform, stali przedstawiciele krajów bałtyckich zaapelowali do ONZ o wysłanie specjalnej misji, która zbadamieszkańców z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Przesiedlonych w głąb Rosji mogło zostać nawet 1,7 mln osób , w tym ok. 240 tys. dzieci.

- Ożywienie ukraińskiego eksportu żywności przez „korytarz zbożowy” pozytywnie wpłynęło na obniżenie cen na rynku. Jest to ważne dla łagodzenia skutków kryzysu żywnościowego, zwłaszcza dla najbardziej narażonych krajów - dodał polityk.

