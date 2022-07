Mimo wojny, obywatele Ukrainy nadal, najczęściej ze wszystkich nacji, otrzymują odmowę wjazdu do Polski i Unii Europejskiej - informuje "Rzeczpospolita".



Jak przekazuje gazeta, z danych Straży Granicznej za pierwsze półrocze tego roku wynika, że 11 112 Ukraińców otrzymało w tym roku zakaz wjazdu na terytorium Polski - co trzeci był uznany za osobę zagrażającą bezpieczeństwu naszego państwa lub państw unijnych. Na drugim miejscu są Białorusini (903 nie wpuszczono do Polski), na trzecim - Gruzini (827 osób z zakazem), dalej Rosjanie (204) i Turcy (199).