800 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych będzie potrzebowało mieszkań i robi się wszystko, aby zapewnić im miejsce do życia i spędzenia zimy, powiedziała w niedzielę wicepremier - minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk,



z powodu wojny nie będzie możliwe rozpoczęcie w mieście wraz z nadejściem chłodów sezonu grzewczego , poinformował Ukrinform.



Obecnie w Słowiańsku nie ma wody ani gazu , a prąd jest dostarczany z przerwami ze względu na bliskość linii wysokiego napięcia do strefy działań wojennych, powiedział mer miasta Wadym Lach w rozmowie z „Donbas News”, w takich warunkach, oświadczył, nie będzie możliwe rozpoczęcie sezonu grzewczego wraz z nadejściem chłodów.



Ukraińskie lotnictwo odnosi sukcesy na południu kraju Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stanowisko dowodzenia i obserwacji 785. wydzielonego oddziału Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, dwa magazyny z amunicją i kompleks rakiet przeciwpancernych „Fagot” poinformowała Ukraińska Prawda na podstawie meldunku dowództwa OK "Południe".



Zgodnie z poniedziałkowym meldunkiem OK "Południe" zniszczono 66 Rosjan, pięć czołgów, dwie samobieżne haubice Goździk, trzy pojazdy opancerzone i dziewięć samochodów.



Siły Zbrojne zniszczyły również drona Merlin-VR w pobliżu Iwanówki, gdzie Rosjanie próbowali przeprowadzić zwiad lotniczy.



Ukraińskie lotnictwo wykonało pięć uderzeń na pozycje wroga . W szczególności zaatakowano trzy pozycje wroga w powiecie berysławskim. Pary myśliwców Mi-8 i Mi-24 zniszczyły dwa pozycje wroga w regionie Chersonia, informuje OK "Południe".







Wybuchy w Mikołajowie i Charkowie. Rosjanie ostrzelali miasta Rosjanie ostrzelali miasta.

Pierwsze doniesienia o wybuchach w Mikołajowie pojawiły się około 2:43 w nocy (1:43 czasu polskiego), po czym w mieście i regionie ogłoszono alarm lotniczy. Lokalne kanały telegramowe piszą o możliwym ostrzale z rakietowych systemów ognia salwowego.

Około 3:07 nad ranem (2:07 czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o wybuchach w Charkowie. Według serwisu Suspilne w ciągu 15 minut alarmu lotniczego usłyszano co najmniej 20 eksplozji , z których część można było usłyszeć poza miastem - w południowo-wschodniej części aglomeracji. Według lokalnych kanałów większość wybuchów miała miejsce w okolicach miasta Czuhujiw.

Tej nocy w Mikołajowie i Charkowie ponownie rozległ się dźwięk syreny alarmowych.

Sukces polskiej zbiórki na drona Bayraktar. MON Ukrainy wysłał wiadomość podziękowało Sławomirowi Sierakowskiemu za zorganizowanie zbiórki na turecki dron Bayraktar.

"Dziękujemy Sławomirowi Sierakowskiemu i wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu 22,5 mln zł na zakup drona Bayraktar TB-2 dla Ukrainy! Droga Polsko, cieszymy się, że mamy sąsiada takiego jak Ty! Dziękujemy!" - brzmi wpis ukraińskiego resortu obrony na Twitterze.

Siły rosyjskie prowadzą intensywne rozpoznanie lotnicze z wykorzystaniem dronów w obwodzie chersońskim na południu i donieckim na wschodzie Ukrainy - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Ukraińskie wojsko odparło rosyjskie szturmy na dwóch kierunkach - podaje sztab w porannym komunikacie.



Na kierunku kramatorskim ukraińska armia odparła rosyjskie ataki w okolicach miejscowości Berestowe - Iwano-Darjiwka i Werchniokamjanka - Iwano-Darjiwka. Siły rosyjskie prowadzą działania zaczepne w okolicach miejscowości Spirne w rejonie bachmuckim, trwają tam walki.



Na kierunku bachmuckim wojsko Ukrainy odparło rosyjski szturm w okolicy miejscowości Werszyna - Łuhanske. Rosyjska armia prowadzi ofensywę w kierunku Myroniwske - Łuhanske, również tam trwają działania bojowe.



Rosja użyje broni nuklearnej? Amerykański profesor ocenia Podczas gdy na Ukrainie nadal trwa wojna, prezydent Rosji, Władimir Putin zajął się "wymachiwaniem nuklearną szabelką" - pisze w czasopiśmie "Foreign Affairs" Richard K. Betts, profesor w Instytucie Studiów nad Wojną i Pokojem im. Arnolda A. Saltzmana na nowojorskim Uniwersytecie Columbia. Ekspert zaznacza, że USA muszą być przygotowane na możliwość użycia przez Rosję broni nuklearnej w Ukrainie i rysuje trzy scenariusze ewentualnej amerykańskiej reakcji.



Od początku wojny w Ukrainie Putin grozi możliwością użycia broni nuklearnej. Zachodni obserwatorzy nie przywiązują do tych wypowiedzi szczególnej uwagi, uważając je za retoryczne popisy - ocenia Betts. Zaznacza, że prawdopodobieństwo tego, by rozsądni przywódcy rzeczywiście rozpoczęliby wymianę uderzeń nuklearnych, co mogłoby skończyć się destrukcją ich własnych krajów, jest bardzo małe.



Ale nikłe zagrożenie użycia broni jądrowej nie jest wystarczającym uzasadnieniem do bezczynności i trzeba się przygotować do reakcji na taką ewentualność - podkreśla profesor.

Operacja trzycentymetrowego serca noworodka, prowadzona pod stałym ostrzałem, to prawdziwy koszmar. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w szpitalu zostały jedynie dzieci, które w przypadku ewakuacji zmarłyby w drodze - opowiada Leonid, transfuzjolog największego na Ukrainie szpitala dziecięcego.



Przed rosyjskim atakiem na Ukrainę w położonym w Kijowie szpitalu na dziecięcych sercach przeprowadzano średnio 16 operacji dziennie. Po 24 lutego liczba ta spadła do dwóch operacji na tydzień. Z pracujących na oddziale kardiologii 740 osób, pozostało 75.



- Zostały z nami tylko najcięższe przypadki - dzieci, dla których podróż poza szpital mogłaby okazać się śmiertelną. Musieliśmy niestety anulować część operacji. Każdy przypadek był rozważany indywidualnie i dyskutowany z rodzicami. Do dziś nie wiemy, co stało się z częścią naszych pacjentów; niektórzy wyjechali za granicę i straciliśmy kontakt - mówi lekarz.

Lęk związany z toczącą się w Ukrainie wojną powoduje, że w pobliżu granicy woj. lubelskiego jest mniej turystów niż w poprzednich latach - powiedziała dyrektor biura zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Dorota Lachowska.



Dyrektor zaznaczyła, że wojna w Ukrainie - podobnie jak wcześniej pandemia - spowodowały duże zmiany na rynku usług turystycznych. - Turystów przyjeżdżających do województwa lubelskiego jest znacznie mniej i niestety często skracają swoje pobyty do kilkudniowych - poinformowała Lachowska.



Jak wyjaśniła, lęk związany z toczącą się na obszarze sąsiedniego kraju wojną powoduje, że w pobliżu granicy województwa z Ukrainą jest mniej turystów niż w poprzednich latach. - Wiele osób rezygnuje z przyjazdu do naszego regionu, a w szczególności do miejsc, które leżą bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, gdzie trwa wojna - przekazała Lachowska, szacując, że może być to spadek rzędu do 30 proc.

Nocny ostrzał obwodu dniepropietrowskieg. Ranna 10 latka całą noc atakowały obwód. Uderzyły w trzy rejony - nikopolski, dnieprzański i krzyworoski" - napisał gubernator obwodu dniepropietrowskiego na południowym wschodzie Ukrainy Wałentyn Rezniczenko w komunikatorze Telegram.

Rejon (powiat) nikopolski został ostrzelany ok. 40 pociskami wystrzelonymi z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Ranna została 10-latka. Uszkodzono kilka domów i gazociąg.



W rejonie dnieprzańskim dwie rakiety trafiły w przedsiębiorstwo rolne, powodując pożar.

Siły ukraińskie uszkodziły wszystkie trzy kontrolowane przez wojska rosyjskie mosty prowadzące do okupowanego przez nie Chersonia na południu Ukrainy; w Rosji narasta zaniepokojenie w związku z uderzeniami Ukraińców przy użyciu systemów HIMARS - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Według amerykańskiego think tanku ukraińscy urzędnicy coraz bardziej otwarcie mówią o kontrofensywie w obwodzie chersońskim. Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe poinformowało w niedzielę o atakach na rosyjską infrastrukturę transportową w tym obwodzie.



W ciągu ostatniego tygodnia uderzenia sił ukraińskich uszkodziły wszystkie trzy kontrolowane przez Rosjan mosty prowadzące do Chersonia, stolicy obwodu, by uniemożliwić najeźdźcom dostarczanie sprzętu wojskowego do tego miasta - podkreślono w najnowszym raporcie ISW.

358 dzieci zginęło a 686 z nich zostało rannych w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej w Ukrainie podała Rada Najwyższa Ukrainy w swym komunikacie na Twitterze. Jest to stan na 25 lipca.

Ukraina powinna jak najszybciej wzmocnić swoje siły obrony powietrznej , zwłaszcza przy pomocy systemów rakietowych NASAMS , ponieważ kolejnymi celami rosyjskich ataków mogą stać się strategicznie ważne mosty na Dnieprze - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Samuś w rozmowie z portalem TSN.



W ocenie Samusia Ukrainie niezbędne są obecnie zarówno systemy obrony powietrznej wyposażone w pociski krótkiego zasięgu, jak też dalekiego, zdolne do zestrzeliwania rakiet manewrujących i balistycznych. Posiadanie tego typu uzbrojenia mogłoby skutecznie zabezpieczyć ukraińskie porty nad Morzem Czarnym oraz mosty, zwłaszcza przeprawy przez Dniepr.

nie przyniosły dotąd rozstrzygnięcia ; rosyjscy dowódcy stoją przed dylematem, który front wzmacniać - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej zamieszczanej na Twitterze resort przypomniał również, że w ubiegłym tygodniu brytyjskie służby specjalne zidentyfikowały rosyjski zakład naprawy pojazdów wojskowych w obwodzie biełgorodzkim w pobliżu granicy z Ukrainą. W zakładzie znajdowało się co najmniej 300 uszkodzonych pojazdów, w tym czołgi, transportery opancerzone i ciężarówki.



„Oprócz dobrze udokumentowanych problemów z personelem, Rosja prawdopodobnie w dalszym ciągu ma trudności z wyciąganiem i naprawą tysięcy wozów bojowych , które zostały uszkodzone w akcji na Ukrainie” - informuje ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

szkołę i dom kultury w Czuhujewie w obwodzie charkowskim; pod gruzami mogą być ludzie - poinformowała mer tego miasta na wschodzie Ukrainy Hałyna Minajewa.

Tym samym potwierdziły się wcześniejsze informacje dot. ostrzałów w okolicach Charkowa



"Dziś w nocy wróg znowu podstępnie ostrzelał nasze miasto. Zniszczone zostały obiekty cywilne: kolejna szkoła i dom kultury, w których przebywali cywile" - napisała Minajewa na Facebooku.



Ratownicy rozbierają gruzy. Na razie nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych - przekazała mer.



Minajewa zaapelowała do mieszkańców o ograniczenie przemieszczania się ulicami miasta.

Rosjanie chcą kontynuować ofensywę w Donbasie, mimo ponoszonych strat.



W obwodzie donieckim 24 lipca wskutek rosyjskich ostrzałów rannych zostało ośmiu cywilów - informuje szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Podkreśla, że n iemożliwe jest oszacowanie liczby ofiar w okupowanych miastach Wołnowacha i Mariupol.

