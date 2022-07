Prawiewewnętrznie przesiedlonychi robi się wszystko, aby zapewnić im miejsce do życia i spędzenia zimy, powiedziała w niedzielę wicepremier - minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk, informuje Ukrinform. - Jeśli chodzi o potrzebę tymczasowych mieszkań,Rząd przygotował w tej sprawieobsługiwane przez Ministerstwo Regionów, które ma na ich realizację odpowiednie środki. Jak wiadomo, są to programyinne rządy też są w nie zaangażowane, powstały już pierwsze miasta modułowe, ale to zdecydowanie za mało - powiedziała Iryna Wereszczuk.

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stanowisko dowodzenia i obserwacji 785. wydzielonego oddziału Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, dwa magazyny z amunicją i kompleks rakiet przeciwpancernych „Fagot” poinformowała Ukraińska Prawda na podstawie meldunku dowództwa OK "Południe". Zgodnie z poniedziałkowym meldunkiem OK "Południe" zniszczono 66 Rosjan, pięć czołgów, dwie samobieżne haubice Goździk, trzy pojazdy opancerzone i dziewięć samochodów. Siły Zbrojne zniszczyły również drona Merlin-VR w pobliżu Iwanówki, gdzie Rosjanie próbowali przeprowadzić zwiad lotniczy. Ukraińskie lotnictwo wykonało pięć uderzeń na pozycje wroga . W szczególności zaatakowano trzy pozycje wroga w powiecie berysławskim. Pary myśliwców Mi-8 i Mi-24 zniszczyły dwa pozycje wroga w regionie Chersonia, informuje OK "Południe".

Rosja użyje broni nuklearnej? Amerykański profesor ocenia