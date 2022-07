Zełenski: Wojska ukraińskie wkraczają do obwodu chersońskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych oświadczył, że ukraińska armia krok po kroku wkracza do okupowanego przez Rosjan obwodu chersońskiego.



"Okupanci próbowali założyć tam przyczółek, ale jak im to pomogło? Ukraińskie siły zbrojne krok po kroku wkraczają do tego regionu " - oświadczył ukraiński prezydent.



Zełeński określił rosyjski atak rakietowy na port w Odessie, który nastąpił zaledwie kilkanaście godzin po podpisaniu porozumienia odblokowującego eksport ukraińskiego zboża, jako cyniczny "akt rosyjskiego barbarzyństwa" i podkreślił absolutną jednomyślność reakcji światowej na ten akt agresji.