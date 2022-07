, by zgromadzić siły potrzebne do osiągnięcia swoich celów na, a- powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan.

Ukraińcy mają prawo do życia w pokoju

Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock w wywiadzie dla dziennika "Bild" powiedziała, że sprawa broni dla Ukrainy pozostaje dla niej bardzo ważna, mimo że "czołgów nie da się załatwić od ręki" . " Ukraińcy mają prawo do życia w pokoju , wolności i bezpieczeństwie" – podkreśliła Baerbock w rozmowie z "Bildem". Odrzuciła zarzuty o zbyt powolne dostawy uzbrojenia przez Niemcy . "Nikt w rządzie federalnym nie oszukuje swoich europejskich sąsiadów" - zaznaczyła.

- informują lokalne władze. Wskutek ostrzału centrum Charkowa ranna została co najmniej jedna osoba."Kilka silnych trafień w okolicy centrum.Służby ratunkowe już działają" - napisał w komunikatorze Telegram mer Charkowa Ihor Terechow.

"Dziękuję prezydentowi USA za nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Niezwykle ważna, potężna broń uratuje życie naszym żołnierzom, przyspieszy wyzwolenie naszej ziemi od rosyjskiego agresora. Doceniam strategiczną przyjaźń między naszymi narodami. Razem do zwycięstwa!" - napisał.

Zełenski dziękuje Bidenowi. "Razem do zwycięstwa!"

ISW: Rosyjscy żołnierze zaminowują brzegi rzeki w obwodzie mikołajowskim