Wojna w Ukrainie. 149 dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: piątek, 22 lipca 2022 godz. 05:33

Najważniejsze i najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie w jednym miejscu. Śledź naszą relację na żywo.

Podczas podpisywania w piątek w Stambule umowy, która ma odblokować eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego, Ukraina liczy bezwzględnie na zapewnienie jest pełnego bezpieczeństwa w tym zakresie - oświadczył w czwartek rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

Podczas uzgadniania najnowszego, siódmego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji zablokowana została propozycja włączenia na listę sankcyjną rosyjskiego przedsiębiorstwa metalurgicznego "WSMPO-Awisma" – największego światowego producenta tytanu - pisze w czwartek "The Wall Street Journal".



Gazeta wyjaśnia, że decyzja została zablokowana m.in. przez Francję , co wiąże się z faktem, że "WSMPO-Awisma" jest najważniejszym dostawcą tytanu dla jednego z największych na świecie producenta samolotów pasażerskich Airbus , mającego siedzibę we Francji.

Niemcy uprzedzały Kanadę podczas rozmów w sprawie zwrotu turbin do Nord Stream 1 o ryzyku niepokojów społecznych w razie braku dostaw gazu oraz o możliwej konieczności zawieszenia pomocy dla Ukrainy - pisze w czwartek kanadyjska prasa.

Ukraina planuje utworzyć jednorazowy międzynarodowy trybunał , który będzie sądził najwyższe władze rosyjskiego reżimu za akt agresji na Ukrainę , w szczególności prezydenta Rosji Władimira Putina - pisze w czwartek "The Guardian", powołując się na zastępcę szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrija Smyrnowa.



Wyjaśnił, że akt agresji, za który Ukraina chce wszcząć oddzielne postępowanie, jest łatwy do udowodnienia, a sprawy, które Międzynarodowy Trybunał Karny mógłby rozpatrywać przeciwko Rosji, czyli zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości, potrwałyby latami.



Jak pisze "The Guardian", według przedstawiciela prezydenta Ukrainy na Krymie Antona Koryniewicza istnienie aktu oskarżenia i nakazu aresztowania Putina lub rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu "będzie dużym krokiem naprzód w drodze do sprawiedliwości".

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) znalazło dowody na to, że operacje wojskowe Rosji na Ukrainie mogą stanowić zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości - stwierdza "Raport tymczasowy w sprawie doniesień o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka na Ukrainie".



"Na podstawie prowadzonych działań ODIHR znalazło wiarygodne dowody na to, że operacje wojskowe Federacji Rosyjskiej w okresie sprawozdawczym charakteryzowało ogólne lekceważenie podstawowych zasad rozróżnienia, proporcjonalności i środków bezpieczeństwa, przewidzianych przez międzynarodowe prawo humanitarne (MPH), które można utożsamiać ze zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości" – napisano w raporcie.



Zaznaczono, że takie działania wojsk rosyjskich przyczyniły się do katastrofy humanitarnej , która powstała w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę.