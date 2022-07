Co najmniej 10 osób zginęło w nocy z czwartku na piątek w rosyjskim ataku rakietowym na Odessę - poinformował na Telegramie Serhij Bratczuk, rzecznik władz obwodowych."Doszło do ataku rakietowego na region Odessy przez strategiczne samoloty z kierunku Morza Czarnego.- napisał Bratczuk.Podkreślił, że wiele osób jest rannych, w tym dzieci.Bratczuk poinformował, że jedno wejście na 9. piętrze zostało całkowicie zniszczone. "Trwa gaszenie pożaru w sklepie przylegającym do domu na powierzchni około 20 metrów kwadratowych" - napisał.

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny w Mikołajowie, który miał miejsce w środę, wzrosła do ośmiu - poinformowała służba prasowa Państwowego Pogotowia Ratunkowego w obwodzie mikołajowskim. Dodano, że rannych zostało sześciu cywilów. Do zmasowanego ostrzału rakietowego doszło w środę około godz. 6 rano (godz. 5 w Polsce). Jedna z rakiet trafiła w wielopiętrowy dom mieszkalny.

