Nocny atak na Odessę. Rakiety uderzyły w dwa budynki

Jedna rakieta uderzyła w 9-piętrowy budynek mieszkalny, druga w centrum rekreacji w dzielnicy Biełhorod-Dniestr. Liczba zabitych w wyniku uderzenia w wieżowiec wynosi obecnie dziesięć osób"

Co najmniej 10 osób zginęło w nocy z czwartku na piątek w rosyjskim ataku rakietowym na Odessę - poinformował na Telegramie Serhij Bratczuk, rzecznik władz obwodowych."Doszło do ataku rakietowego na region Odessy przez strategiczne samoloty z kierunku Morza Czarnego.- napisał Bratczuk.Podkreślił, że wiele osób jest rannych, w tym dzieci.Bratczuk poinformował, że jedno wejście na 9. piętrze zostało całkowicie zniszczone. "Trwa gaszenie pożaru w sklepie przylegającym do domu na powierzchni około 20 metrów kwadratowych" - napisał.