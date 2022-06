Podczas drugiego dnia szczytu NATO w Madrycie premier Boris Johnson ogłosi przekazanie przez Wielką Brytanię kolejnego miliarda funtów na wsparcie wojskowe dla Ukrainy - poinformował w nocy ze środy na czwartek brytyjski rząd.



Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zaawansowane systemy obrony powietrznej, drony, urządzenia do walki elektronicznej oraz tysiące sztuk niezbędnego wyposażenia dla ukraińskich żołnierzy. Jak wskazano, jest to pierwszy krok na drodze do umożliwienia Ukrainie wyjścia poza dzielną obronę przed nielegalną inwazją Rosji i rozpoczęcia operacji ofensywnych przeciwko rosyjskim siłom lądowym w celu przywrócenia suwerenności Ukrainy.