wojny z Rosją

Piotr Naimski.





Dodał, że państwa powinny być przygotowane m.in. na próby rosyjskiego sabotażu . - Dyskutujemy obecnie nad decyzjami dotyczącymi sankcji, ograniczeń importu i eksportu, ograniczeń cenowych na istotne produkty, albo ograniczeń ilości gazu na mieszkańca - przekazał.





Jego zdaniem "to są decyzje, których w normalnej gospodarce rynkowej się nie podejmuje". jesteśmy do tego zmuszeni, bo jesteśmy w sytuacji nienormalnej - sytuacji wojny".

- Powinniśmy zdać sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji; politycy się przed tym wzdragają, bo chcą powrotu do tego, co było przed nią - powiedział w rozmowie z PAP pełnomocnik rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej