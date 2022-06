Johnson: To bezpośrednia pomoc dla prezydenta Putina

525 mln dolarów" w formie gwarancji kredytowych Banku Światowego.

to bezpośrednia pomoc dla prezydenta Putina"





Boris Johnson zapowiedział, że rząd brytyjski jest "gotów dostarczyć Ukrainie dodatkoweZwiększyłoby to wysokość łącznej pomocy Londynu dla Kijowa do ok. 1,5 mld dolarów."Ukraina może zwyciężyć i zwycięży. Ale potrzebuje naszego wsparcia aby to osiągnąć. Teraz nie jest czas na pozostawianie Ukrainy" - głosi oświadczenie premiera."Wszelkie oznaki słabnięcia zachodniego wsparcia dla Ukrainy- głosi komunikat.