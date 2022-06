Lars Klingbeil

krytycznie odniósł się do polityki Niemiec wobec Rosji w ostatnich kilkunastu latach.







To ukształtowało, według niemieckiego polityka, przekonanie, że międzynarodowy porządek oparty na zasadach przetrwa w Europie. - Zakładaliśmy, że konflikty można rozwiązywać poprzez negocjacje i rozmowy - stwierdził Klingbeil i dodał: - Nie można było sobie wyobrazić, że kraj taki jak Rosja ponownie będzie się zachowywać jak imperialne supermocarstwo i będzie dążył do potwierdzenia swoich ambicji militarnych. To było poza naszą wyobraźnią.

, przewodniczący SPD, partii kanclerza Olafa Scholza, w wywiadzie udzielonym w piątek dziennikowi "Frankfurter Allgemeine Zeitung"Na pytanie, dlaczego stosunek Niemiec do Rosji był tak łagodny, mimo że Związek Radziecki, jako okupant, po II wojnie światowej podporządkował sobie jedną czwartą Niemiec, Klingbeil odparł, że nazistowskie Niemcy sprowadziły na Europę niewyobrażalne cierpienia i fakt, że Niemcy stały się popularnym członkiem międzynarodowej wspólnoty państw, jest ściśle związany z integracją europejską.