Mosbacher: Polska bramą wejściową do pomocy Ukrainie

- Polska jest dziś niekwestionowanym liderem , jeżeli chodzi o niesienie wsparcia Ukrainie. Właściwie wszystko, co robimy my, sojusznicy, dzieje się we współpracy z Warszawą. Polska jest naszą bramą wejściową do pomocy Ukrainie . Polsce należą się podziękowania za to, co robi i jak inspiruje innych - powiedziała Georgette Mosbacher , była ambasador USA w Polsce.



Jak dodała, Polacy "od lat na arenie międzynarodowej próbowali opowiedzieć światu, czym jest Rosja". - Ale nikt nie chciał słuchać. Kto słuchał Polski, gdy mówiła o zagrożeniu, jakie niesie z sobą projekt Nord Stream 2? Dzisiejsza sytuacji to w dużej mierze wina Niemców - oceniła.



Zdaniem Mosbacher należy zacząć dyskusję, co będzie po wojnie . - Cały czas słyszę, że Ukraina musi wygrać, musi odzyskać całe swoje terytorium. Ale musimy też myśleć o tym, co będzie dalej. Co będzie, jeśli Rosja stanie się satelitą Chin ? (...) Musimy znaleźć sposób na uczynienie Rosji dobrym, bezpiecznym sąsiadem - uznała.