Przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE wzmocni zarówno Ukrainę jak i całą Unię Europejską - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo po sobotnich rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - Jesteśmy obecnie z Unią Europejską w jednej drużynie - i ta drużyna musi wygrać - powiedział Zełenski jak relacjonuje agencja Ukrinform.

"W ciągu minionej doby przeciwnik stracił 10 czołgów, 16 opancerzonych pojazdów bojowych, siedem dronów, ponad dziesięć jednostek sprzętu samochodowego i do 150 ludzi" - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie w niedzielę. Sztab informuje o trwającym szturmie w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim i walkach w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie z artylerii. Ostrzał rosyjski utrzymuje się na kierunkach: Słowiańska, Limanu, Bachmutu. Na północy Ukrainy Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim. Na kierunku Charkowa prowadzili ostrzały infrastruktury cywilnej w rejonie miejscowości: Wirnopilla, Petriwka, Czepila, Chrestyszcza - dodano.

Od 24 lutego Straż Graniczna odprawiła w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4 mln osób.

Trwają walki o Siewierodonieck w obwodzie ługańskim Ukrainy - powiadomił w niedzielę rano szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że bardzo trudna jest sytuacja w Toszkiwce, gdzie Rosjanie próbują przełamać ukraińską linię obrony. Według Hajdaja w obwodzie ługańskim jest najtrudniejsza sytuacja w całym kraju, a ostrzałów w regionie jest tak dużo, że nie można ich policzyć. Najcięższe starcia toczą się w Siewierodoniecku, który od wielu dni jest polem walki pomiędzy atakującymi Rosjanami i broniącymi się Ukraińcami, a także w położonej ok. 15 km na południe od tego miasta Toszkiwce. Hajdaj powiadomił również o skutecznym odparciu ataków wroga w kilku miejscach regionu. Miejscowości obwodu są nieustannie ostrzeliwane z artylerii. W sobotę znowu zniszczona była infrastruktura – po dziesięć budynków w Zołotym i Wrubiwce, dwa w Mikołajiwce, cztery – w Lisiczańsku. Zburzono centrum handlowe i sklep.