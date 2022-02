Prezydenci Francji i Rosji, Emmanuel Macron i Władimir Putin uzgodnili w niedzielnej rozmowie telefonicznej, że podejmą wszelkie działania, by zachować pokój, poinformowała Agencja Reutera. Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Francji Emmanuel Macron w przeprowadzonej w niedzielę rozmowie telefonicznej zgodzili się, że trzeba zintensyfikować poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań dla eskalacji kryzysu na wschodzie Ukrainy, podała Agencja Reutera za oświadczeniem wydanym przez Kreml. Obaj prezydenci uzgodnili też, że spróbują zorganizować w najbliższych godzinach spotkanie grupy roboczej w celu osiągnięcia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. W czasie rozmowy Putin powiedział Macronowi, że to prowokacje ukraińskich sił bezpieczeństwa są powodem eskalacji sytuacji w Donbasie.

Antony Blinken powiedział w CNN: wszystko, co widzimy, sugeruje, że jest to śmiertelnie poważna sprawa, że ​​jesteśmy na krawędzi inwazji.

Pod ambasadą Rosji w Warszawie podarto konstytucję Federacji Rosyjskiej