Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał na swoim Twitterze w niedzielę, że podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni we wschodniej części kraju. Zełenski rozmawiał z Macronem o narastającej agresji między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami przy wschodniej granicy swojego kraju. Ukraina, jak zaznaczył we wpisie na Twitterze, popiera rozmowy pokojowe w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TCG), której jest częścią wraz z Rosją oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). "Opowiadamy się za zintensyfikowaniem postępu procesu pokojowego. Popieramy natychmiastowe zwołanie TCG (...)" - podkreślił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał na swoim Twitterze w niedzielę, że podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni we wschodniej części kraju. Zełenski rozmawiał z Macronem o narastającej agresji między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami przy wschodniej granicy swojego kraju. Ukraina, jak zaznaczył we wpisie na Twitterze, popiera rozmowy pokojowe w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TCG), której jest częścią wraz z Rosją oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). "Opowiadamy się za zintensyfikowaniem postępu procesu pokojowego. Popieramy natychmiastowe zwołanie TCG (...)" - podkreślił.

W Melbourne w niedzielę setki osób pochodzenia ukraińskiego wyszło z transparentami na ulice, by protestować przeciwko rosyjskiej polityce agresji wobec Ukrainy , informuje niedzielny "The Age". Demonstranci wymachiwali ukraińskimi flagami i trzymali w górze transparenty z napisami "Zatrzymaj Putina teraz" i "Nie dla wojny na Ukrainie" . W Melbourne pojawiła się także rosyjska społeczność, a - jak donosi "The Age" - jedna z kobiet trzymała w górze tabliczkę z napisem, że jest Rosjanką i jest za pokojem na świecie.

Prezydenci Francji i Rosji, Emmanuel Macron i Władimir Putin uzgodnili w niedzielnej rozmowie telefonicznej, że podejmą wszelkie działania, by zachować pokój, poinformowała Agencja Reutera. Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Francji Emmanuel Macron w przeprowadzonej w niedzielę rozmowie telefonicznej zgodzili się, że trzeba zintensyfikować poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań dla eskalacji kryzysu na wschodzie Ukrainy, podała Agencja Reutera za oświadczeniem wydanym przez Kreml. Obaj prezydenci uzgodnili też, że spróbują zorganizować w najbliższych godzinach spotkanie grupy roboczej w celu osiągnięcia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. W czasie rozmowy Putin powiedział Macronowi, że to prowokacje ukraińskich sił bezpieczeństwa są powodem eskalacji sytuacji w Donbasie.

Antony Blinken powiedział w CNN: wszystko, co widzimy, sugeruje, że jest to śmiertelnie poważna sprawa, że ​​jesteśmy na krawędzi inwazji.

Antony Blinken powiedział w CNN: wszystko, co widzimy, sugeruje, że jest to śmiertelnie poważna sprawa, że ​​jesteśmy na krawędzi inwazji.

Pod ambasadą Rosji w Warszawie podarto konstytucję Federacji Rosyjskiej