Zełenski po rozmowie z Macronem: żądam natychmiastowego zawieszenia broni

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał na swoim Twitterze w niedzielę, że podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni we wschodniej części kraju.



Zełenski rozmawiał z Macronem o narastającej agresji między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami przy wschodniej granicy swojego kraju. Ukraina, jak zaznaczył we wpisie na Twitterze, popiera rozmowy pokojowe w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TCG), której jest częścią wraz z Rosją oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). "Opowiadamy się za zintensyfikowaniem postępu procesu pokojowego. Popieramy natychmiastowe zwołanie TCG (...)" - podkreślił.