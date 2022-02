W akcji w Kijowie miało wziąć udział od 1500 do 2500 osób

W akcji w Kijowie miało wziąć udział od 1500 do 2500 osób , którzy podczas zaostrzenia agresywnych działań Rosji mieli demonstrować szereg haseł, takich jak: "Nie wojnie z Rosją", "Ukraino, nie zabijaj swoich obywateli" - czytamy we wpisie przedstawiciela ukraińskiego MSW.