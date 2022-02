Johnson zapowiada odcięcie Rosji od dolarów i funtów w przypadku inwazji na Ukrainę

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania będą dążyć do odcięcia rosyjskim firmom dostępu do dolarów amerykańskich i funtów brytyjskich na rynkach międzynarodowych, jeśli Kreml zarządzi inwazję na Ukrainę – powiedział w niedzielę brytyjski premier Boris Johnson w BBC.



- Widzimy, że to może być naprawdę największa wojna w Europie od 1945 roku, tylko pod względem samej skali – powiedział Johnson, mówiąc o ewentualnym ataku militarnym Rosji na Ukrainę.



Brytyjski premier podkreślił, że sankcje nałożone na Rosję w przypadku inwazji byłyby znacznie ostrzejsze , niż wcześniej Zachód sugerował to publicznie. Wyjaśnił, że Wielka Brytania i USA mają w planach zablokowanie rosyjskich firm, "handlujących w funtach i dolarach".



Według Johnsona byłby to "ruch, który uderzy bardzo mocno" w Rosję.