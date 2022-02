Johnson: Rosja planuje największą wojnę w Europie od 1945 roku

powiedział brytyjski premier Boris Johnson w wywiadzie dla stacji BBC.



Zapytany, czy nadal uważa się, że rosyjska inwazja jest nieuchronna, Johnson odparł: Obawiam się, że na to właśnie wskazują dowody. Nie ma co upiększać sytuacji. Faktem jest, że wszystko wskazuje na to, iż plan w pewnym sensie już się rozpoczął.



- Ludzie muszą zrozumieć, jakie koszty, jeśli chodzi o ludzkie życie, pociągnie to za sobą - mówił brytyjski premier, wskazując, że nie chodzi tylko o Ukraińców, ale też o wielu młodych Rosjan.







- Obawiam się powiedzieć, że plan, który widzimy, dotyczy czegoś, co pod względem skali może być naprawdę