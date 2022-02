Sekretarz stanu USA podkreślił, że Rosja ma na celu przejęcie kontroli nad Ukrainą , by stała się w efekcie jej częścią. Wskazał, że w poniedziałkowym przemówieniu prezydent Rosji Władimir Putin ujawnił, że postrzega Ukrainę jako "twór Rosji, a więc podległy Rosji".

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania właśnie ogłosiły pierwsze pakiety sankcji, a Niemcy cofnęły certyfikację Nord Stream II. To wciąż za mało, aby powstrzymać imperialne zakusy Władimira Putina, ale ten pierwszy krok ma ogromne znaczenie" - napisał premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: To był ważny dzień dla konsolidacji Zachodu

Kanada nałożyła we wtorek na Rosję pierwszą część sankcji.. -- ogłosił we wtorek premier Justin Trudeau.

Są to sankcje finansowe, wobec banków, a także wobec rosyjskich parlamentarzystów

Australia dołączyła w środę do innych zachodnich państw,po tym, jak Moskwa wysłała wojska do separatystycznych regionów na wschodzie Ukrainy i uznała ich niepodległość.

Kreml działa bardzo powściągliwie i apeluje o pokojowe rozwiązanie konfliktu, podczas gdy Europa roznieca płomienie i podsyca pożar" - napisał we wtorek dziennik "Granma", organ Komunistycznej Partii Kuby.

Japonia nakłada sankcje na Rosję