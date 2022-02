Świadek, do którego dotarła agencja Reutera, również miał potwierdzić, że do wybuchu doszło w centrum miasta. W obu agencjach pojawiają się też informacje o tym, że zdarzenie miało miejsce w lokalnym centrum telewizyjnym .

Do sieci trafiło nagranie opublikowane przez Ria Nowosti. Z doniesień agencji TASS wynika, że w czasie wybuchu w budynku miał znajdować się Denis Puszylin - lider Donieckiej Republiki Ludowej. Miał on stwierdzić, że "wygląda to na własnoręcznie przygotowany ładunek wybuchowy ".



Zagraniczni komentatorzy podkreślają, że może być to kolejna prowokacja ze strony separatystów, wspieranych przez Rosję.