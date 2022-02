Zakończyliśmy uzgodnienia międzyresortowe ustawy o obronie ojczyzny . Skierowałem najważniejszą regulację dotyczącą Sił Zbrojnych RP pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazał we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak. Projekt przewiduje m.in. szybszy wzrost nakładów obronnych w odniesieniu do PKB, nowe źródła ich finansowania, możliwość nabywania sprzętu przez wojsko w drodze leasingu. Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 r. Projekt, którego wnioskodawcą jest resort obrony, został zapowiedziany pod koniec października przez szefa resortu Mariusza Błaszczaka i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Rzecznik ministerstwa obrony Rosji Igor Konaszenkow poinformował we wtorek, że wojska rosyjskie po zakończeniu ćwiczeń rozpoczęły załadunek i będą wracać do garnizonów . Chodzi o siły Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego..

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rozpoczęła we wtorek wieloetapowe ćwiczenia kontrdywersyjne w graniczącym z Rosją obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy . " Ćwiczenia potrwają do początku marca w obwodzie charkowskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Ich celem jest usprawnienie współpracy międzyagencyjnej organów ścigania, wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury oraz możliwości identyfikacji akcji sabotażowych " - podano w komunikacie SBU.

Rosja nieustannie wydaje różne oświadczenia, dlatego przyjęliśmy zasadę, według której uwierzymy w coś dopiero, gdy to zobaczymy , a nie o tym usłyszymy - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba , komentując doniesienia o wycofywaniu części wojsk Rosji znad granic z Ukrainą.

Rzecznik rządu pytany we wtorek o możliwość zawieszenia przez LOT połączeń z Ukrainą wskazał: "Takiej decyzji nie ma, liczymy na to, że to nie będzie potrzebne".