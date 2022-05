Ukraina ma zapasy zboża wystarczające na zaspokojenie popytu wewnętrznego i światowego do końca tego roku, ale potrzebne jest odblokowanie Morza Czarnego - oświadczył Ołeh Ustenko , doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według Ustenki Rosja od początku agresji planowała blokadę ukraińskich portów, by wywołać światowy kryzys żywnościowy i jak najsilniej naciskać na Zachód. - Rosja chciała wykorzystywać żywność jako broń - zauważył.

Rosja wysyła na front w Ukrainie przestarzałe czołgi T-62, co wskazuje na brak nowoczesnego i gotowego do walki sprzętu - twierdzi brytyjskie Ministerstwo Obrony cytowane przez agencję Ukrinform.

co najmniej do końca roku

Zadaniem armii rosyjskiej jest teraz okrążenie sił ukraińskich na wschodzie i dotarcie do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i donieckiego - twierdzi przedstawiciel ukraińskiego wywiadu, cytowany przez UNIAN. Wywiad sugeruje, że aktywne działania wojenne potrwają co najmniej do końca roku .

Straż Graniczna: Do Polski wjechało 3,636 mln osób