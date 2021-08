Co roku PKP PLK - państwowa spółka, która zarządza większością sieci kolejowej w Polsce, jak i decyduje, o których godzinach odjeżdżają korzystające z niej pociągi - wprowadza kilka korekt w rozkładzie jazdy. Wejście w życie następnej przypada w najbliższą niedzielę 29 sierpnia. Wprowadzane wtedy zmiany będą obowiązywać do 6 listopada. O tym, w jaki sposób układa się rozkład jazdy, pisaliśmy w "Tygodniku" Interii.

Jednym z ważniejszych ruchów jest ponowne odcięcie Zakopanego i okolicznych miejscowości od pociągów wraz z nastaniem września. Składy dojeżdżały tam przez okres wakacji - teraz czas na wznowienie modernizacji kolejowej "zakopianki". Zastępczą komunikację autobusową wprowadzą PKP Intercity i Polregio. Pierwsza z tych spółek wyśle autobusy do i z Krakowa, a druga na odcinkach np. do Raby Wyżnej czy Suchej Beskidzkiej. W przypadku PKP Intercity, przesiadka na autobus może skrócić czas podróży do stolicy Tatr nawet o około 1,5 godziny.

Remont dworca Warszawa Zachodnia. Pociągi zmienią trasy

Na ruch pociągów w całej Polsce wpływa też przebudowa Warszawy Zachodniej - stacji obsługującej dobowo najwięcej połączeń w kraju. Od pewnego czasu pasażerowie, zamiast na dworcach Wschodnim, Centralnym lub Zachodnim, musi wysiadać na stacjach Warszawa Gdańska lub Śródmieście. Przed remontem na Warszawskim Węźle Kolejowym oba te dworce obsługiwały przede wszystkim pociągi regionalne.



Między innymi ze względu na przebudowę Warszawy Zachodniej o szeregu zmian informuje PKP Intercity. Przewoźnik zdecydował, że aby zmniejszyć liczbę pociągów przejeżdżających przez stolicę, mierzącą się z obniżoną przepustowością torów, niektóre relacje zostaną połączone. Oznacza to, że część składów nie zakończy biegu w Warszawie, lecz pojedzie dalej.



Taki zabieg dotyczy np. pociągów między stolicą a Bydgoszczą kursujących trasą zmienioną przez Iławę Główną oraz składów komunikujących Warszawę z Lublinem - te drugie rozpoczną bieg lub zakończą go na dworcu Łódź Fabryczna. To sprawi, że łodzianie nie będą musieli przesiadać się, by dojechać na Lubelszczyznę.



Prace na Warszawskim Węźle Kolejowym wymusiły też skrócenie trasy pociągu TLK "Słupia" do i z Kołobrzegu. Jego drugą stacją końcową stanie się Warszawa Wschodnia, a nie - jak było do tej pory - Łódź Fabryczna.



Nowy rozkład jazdy PKP Intercity. "Lubuszanin" nie dotrze do woj. lubuskiego

Modernizacja infrastruktury kolejowej trwa nie tylko w stolicy. Roboty na szlaku Poznań - Szczecin spowodowały, że od 29 sierpnia skład EIC "Chrobry" (Szczecin - Warszawa) zakończy bieg w Zbąszynku. Pasażerowie, by dostać się na Mazowsze, nie będą musieli jednak opuszczać swoich wagonów. Część z nich będzie przyłączana do pociągu EIC "Varsowia", dojeżdżającego do Warszawy.

Zmiany dotkną też rozkładu jazdy pociągu IC "Lubuszanin", który - z powodu remontów torów - pojedzie w skróconej relacji Warszawa-Chełm. Do tej pory, co wskazuje jego nazwa, kursował do Zielonej Góry, jednego z dwóch głównych miast województwa lubuskiego. Okrojenie trasy "Lubuszanina" to niejedyna zmiana dla mieszkańców Chełma i okolic. Od 1 września do 18 października zyskają możliwość bezpośredniego dojazdu do Kołobrzegu i Piły, dzięki wydłużeniu relacji składu TLK "Zamoyski".



Kolejarze pracują też na linii między Kutnem a Łowiczem, dlatego ostatnim przystankiem dla składu TLK Kociewie z Gdyni stanie się Włocławek, a nie Łódź. Ponadto zmienionymi trasami będą jeździć także trzy inne pociągi do i z Trójmiasta. TLK "Doker", łączący wybrzeże z Katowicami, na odcinku Łódź Widzew - Bydgoszcz pojedzie przez Pabianice, Inowrocław, pomijając m.in. Zgierz, Kutno, Włocławek i Toruń.



Pod koniec września zamknięty będzie szlak między podkarpackim Jasłem a małopolskim Tarnowem. Składy PKP Intercity: TLK "Wetlina" oraz TLK "Bieszczady", komunikujące Zagórz z Krakowem, pojadą trasą objazdową przez Rzeszów i Dębicę, a na nieobsługiwanym odcinku trasy pojawią się zastępcze autobusy.



Więcej pociągów do Radomia. PKP Intercity pojedzie najkrótszą trasą

Z kolei IC "Hutnik", dotychczas w relacji Gdynia-Bielsko-Biała, między Łodzią a Włocławkiem odwiedzi Pabianice i Kutno, a swój bieg zakończy w Pszczynie. Pabianice obsłuży też skład IC "Sukiennice" (do 31 sierpnia IC "Witkacy"), łączący Gdynię z Krakowem; ten pociąg zabierze też pasażerów z Włocławka.



Pszczyna będzie końcową stacją także dla pociągu IC "Skarbek" (Olsztyn - Bielsko-Biała). "Dojazd do pomijanych stacji Czechowice-Dziedzice i Bielsko-Biała Główna zapewnią autobusy komunikacji zastępczej" - zapewnia PKP Intercity.



Przewoźnik ma też dobre informacje. Dzięki całkowitemu otwarciu zmodernizowanej linii nr 8 na odcinku Warka - Radom, część pociągów wróci na najkrótszą trasę między Warszawą a Radomiem. Kursujące na trasie Kraków - Olsztyn składy IC "Żeromski", IC "Kolberg", IC "Orłowicz", a dodatkowo IC "Witos" (Warszawa - Przemyśl) i nocne TLK "Ustronie" (Kołobrzeg - Kraków) będą jeździć przez Warszawę Służewiec, Piaseczno i Warkę.

W Radomiu będą dwa nowe przystanki, które ułatwią komunikację: Radom Gołębiów (pod wiaduktem na ul. Kozienickiej) oraz Radom Północny.

Pozytywne wiadomości również dla Opoczna - na tamtejszej stacji Południe zatrzymywać się zacznie pociąg IC "Panorama" (Warszawa-Wrocław).



Aby ułatwić podróżnym zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy, PKP Intercity wyśle na niektóre dworce mobilnych informatorów. 29, 30 i 31 sierpnia będzie można porozmawiać z nimi na dworcach: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław i Zakopane.

Pociągi na lotnisko Okęcie. Znikają połączenia Kolei Mazowieckich

Korekty w rozpisce odjazdów wprowadzają niektórzy przewoźnicy regionalni. W przypadku Kolei Mazowieckich zmiany odczują nie tylko mieszkańcy, ale i korzystający z warszawskiego Lotniska Chopina. Od 29 sierpnia stację przy tym porcie lotniczym przestaną obsługiwać pociągi linii RL, łączącej popularne Okęcie z portem lotniczym w Modlinie. Swój bieg zakończą na Dworcu Centralnym.



- Decyzja o skróceniu tras pociągów "lotniskowych" jest związana z zamknięciem torów umożliwiających wyjazd z dalekobieżnej części stacji Warszawa Zachodnia w kierunku Alej Jerozolimskich i Lotniska Chopina. Nie my ją podjęliśmy, lecz wynika z kolejnej fazy przebudowy stacji Warszawa Zachodnia - powiedziała Interii Joanna Maliszewska z Kolei Mazowieckich.



Jak po 29 sierpnia będzie można dojechać na Okęcie? Wyjaśniamy to tutaj.



To niejedyne ruchy w rozkładzie jazdy mazowieckiej kolei, związane z remontem "Zachodniej". Część połączeń, korzystających ze stołecznej linii średnicowej, w godzinach wieczornych i nocnych pojedzie w skróconych lub zmienionych relacjach. Dodatkowo, ze względu na prace w Łowiczu oraz między Sochaczewem a Bednarami, na odcinku Sochaczew - Łowicz część pociągów zostanie zastąpiona przez autobusy.



Od 4 do 11 października niektóre pociągi z Warszawy Wileńskiej do Zielonki zostaną odwołane, ponieważ na trasie budowany jest tunel. W zamian KM uruchomią połączenia wahadłowe Warszawa - Ząbki, a także dodatkowe kursy do Wołomina i Tłuszcza.



Nowy rozkład PKP: Inne godziny odjazdów na połączeniach lokalnych

Koleje Mazowieckie zapowiadają również częste zmiany rozkładu na szlaku Radom - Dęblin. Przewoźnik zapewnił również, że od 1 września wrócą pociągi zawieszone na okres wakacji. Ponadto pasażerom zostaną udostępnione nowe stacje w Radomiu: Północny oraz Gołębiów.



Nowości też na Podkarpaciu. Od 1 września, po dwunastoletniej przerwie, regionalne pociągi pojadą na trasie z Mielca do Dębicy. "Dostęp do kolei zapewnią nowe perony na przystankach: Wojsław, Rzochów, Rzemień, Tuszyma, Dąbie koło Dębicy, Pustków, Pustynia i stacjach: Mielec, Kochanówka Pustków. Przejazd na trasie z Mielca do Dębicy zajmie ok. 35 min. Poprzednio czas przejazdu wynosił ok. 1,5 godziny" - wylicza PKP PLK.



Podkarpacka inwestycja pochłonęła niemal 300 mln zł, lecz na razie na szlaku między Mielcem a Dębicą przewidziano po cztery pary pociągów kursujących tylko w dni robocze.

O kilka-kilkanaście minut zmienią się też godziny odjazdów innych spółek kolejowych. Korekty wprowadzą: trójmiejska i stołeczna Szybka Kolej Miejska, Polregio, Koleje Małopolskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie czy Arriva RP. Nowe godziny odjazdów PKP PLK udostępniło na Portalu Pasażera.