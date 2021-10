Wracają pociągi na Ukrainę. Na razie dwa kursy z Przemyśla

Jednym z polskich obostrzeń koronawirusowych dotyczących transportu był szlaban na połączenia kolejowe poza Unię Europejską. To sprawiło, że chociaż samochody i autobusy mogły swobodnie wjeżdżać na Ukrainę, przez dłuższy czas uniemożliwiano to pociągom.



Sytuacja zmieniła się w czwartek, gdy w życie weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Dokument umożliwił uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na Ukrainę. Tamtejsi kolejarze zareagowali na decyzję polskiego rządu i zapowiedzieli wznowienie od 10 października bezpośrednich połączeń z Przemyśla do Lwowa i Kijowa.



Reklama

Ich sprawna realizacja jest możliwa, ponieważ Koleje Ukraińskie współpracują w tej kwestii z PKP Intercity, a ponadto do Przemyśla dociera tor o szerszym rozstawie szyn, charakterystyczny dla państw Europy Wschodniej.





Pociągi na Ukrainę. Będą dwa kursy z Przemyśla

Jak wynika z polskiego rozkładu jazdy, pociągi na trasie Przemyśl - Lwów - Kijów z pierwszej stacji odjadą o godz. 13:10 oraz 15:45. Obsłużą je nowoczesne składy Hyundai Rotem. Na razie tych połączeń nie widać w wyszukiwarce na oficjalnej stronie PKP Intercity, lecz Koleje Ukraińskie przekazały, że sprzedaż biletów na nie z ich strony ruszyła w piątek.



Co jednak z pociągami, które - zanim nadeszła pandemia - pozwalały dojechać na Ukrainę z głębi Polski? Chodzi o "Lwów Express" z Wrocławia przez Kraków i Rzeszów, a także "Kyiv Express" z Warszawy. Obecnie, mimo zachowanej nazwy, ten pierwszy kończy bieg w Przemyślu, a drugi w lubelskim Chełmie. Interia zapytała o to PKP Intercity.



- Termin wznowienia kursowania tych pociągów nie został jeszcze ustalony przez strony (polską i ukraińską - red.). Połączenia z naszego kraju będą wznawiane etapowo, a ich kolejność i daty uruchomienia będą zależne od potoku podróżnych - wyjaśniła Anna Zakrzewska z biura prasowego przewoźnika.



Nadal bez pociągów na Białoruś

Przedstawicielka PKP Intercity dodała, że od 10 października na tory wracają tylko dwie pary pociągów Przemyśl - Kijów - Przemyśl. To oznacza, że na razie nie będą kursowały zaplanowane w rozkładzie jazdy składy Przemyśl - Lwów z godz. 10:18, jak i nocne połączenie Przemyśl - Lwów - Odessa o 18:59.



Rządowe rozporządzenie nadal zakazuje kursowania pociągów na Białoruś. Przed pandemią, ale i zdestabilizowaniem się tamtejszej sytuacji społeczno-politycznej, do Grodna docierał skład TLK "Hańcza" z Krakowa.