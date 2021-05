Zarówno na Hel na północy Polski, jak i do położonej najniżej na południe stacji w Łupkowie. Na czas wakacji przewoźnicy uruchomią dodatkowe połączenia pozwalające podróżnym dotrzeć na miejsce wypoczynku. Zmienią się także godziny odjazdów części składów, które w rozkładzie jazdy widnieją także teraz. Szczegóły ujawniło PKP PLK w nowej rozpisce godzin odjazdów na kolei.

Polscy przewoźnicy kolejowi w wakacje zwyczajowo uruchamiają więcej połączeń do atrakcyjnych dla turystów miejscowości. Nie inaczej będzie w tym roku. PKP Polskie Linie Kolejowe, które zarządzają większością infrastruktury dla pociągów, a także organizują na niej ruch, opublikowały rozkład jazdy ważny od 13 czerwca do 28 sierpnia 2021 roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, dalekobieżne składy PKP Intercity dojadą na Półwysep Helski, który poza wakacjami obsługiwany jest składami regionalnymi do Trójmiasta. Na stacji Hel podczas wakacji będzie można wsiąść w pociąg m.in. do Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Przemyśla, jak i czeskiego Bohumina.



Większa liczba składów przecinających niekiedy całą Polskę dotrze też do innych nadbałtyckich miejscowości, chociażby Juraty, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Kołobrzegu, Ustki i Władysławowa. Wakacyjnymi połączeniami objęte będą także Mazury, gdzie pociągi zatrzymają się m.in. w Ełku i Ostródzie.





Więcej pociągów w Tatry, dłuższa trasa w Bieszczadach

Ci, którzy zamiast morza wolą góry, otrzymają większą liczbę pociągów dowożących w Bieszczady. Od 26 czerwca PKP Intercity, którego składy z Krakowa obecnie kończą trasę w Zagórzu nieopodal Sanoka, zacznie dojeżdżać do Uherzec Mineralnych, Komańczy i Łupkowa.



Dzień wcześniej ruszy także połączenie Polregio nazywające się "Wojak Szwejk". Pociągi tej spółki w letnie piątki, soboty i niedziele wyruszą rano z Rzeszowa i zatrzymają się m.in. w Sanoku, Zagórzu, Mokrem Małopolskiem, Komańczy, Łupkowie i słowackich Medzilaborcach.



Ponadto, po kilku miesiącach remontu kolejowej "zakopianki", wrócą dalekobieżne składy do stolicy polskich Tatr. Z Zakopanego od końca czerwca pasażerowie dojadą np. do Krakowa, Łodzi, Torunia, Trójmiasta, Opola, Wrocławia, Kielc i Warszawy.





"Sienkiewicz" zatrzyma się na stołecznym Służewcu

Podróżni od tygodnia mogą też dostać się pociągiem do Krynicy-Zdrój. Na szlaku prowadzącym do tego uzdrowiska przez ponad miesiąc PKP PLK naprawiały mosty, przejazdy i szyny, co pochłonęło około 8 mln zł. Do rozkładu jazdy na czas urlopów wracają też składy lokalne, łączące lubelskie Chełm i Włodawę ze stacjami Sobibór oraz Okuninka Jezioro Białe.



By wyruszyć w wakacyjną trasę na południe kraju, nieco łatwiej niż dotychczas będą mieli mieszkańcy zachodnich dzielnic Warszawy. Pociąg PKP IC "Sienkiewicz", jadący przez Radom do Krakowa, zatrzyma się na stacji Warszawa Służewiec, skąd składy tego przewoźnika nie odjeżdżały od kilku lat, poza kilkumiesięcznym epizodem w 2020 r., gdy testowano bezpośrednie pociągi z Łodzi na Lotnisko Chopina.



"Sienkiewicz" do i z Krakowa obsłuży również podwarszawskie Piaseczno, jak i Warkę, gdzie do tej pory docierały tylko Koleje Mazowieckie. Od 10 czerwca na tory po epidemicznej przerwie wróci także "Berolinum", jeden z pociągów komunikujących stolicę z Berlinem.



Cały rozkład jazdy, ważny od 13 czerwca do 28 sierpnia, dostępny jest na oficjalnej stronie PKP PLK, czyli Portalu Pasażera.