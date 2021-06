W pociągu PKP Intercity zepsuły się wszystkie toalety. Pasażerowie wychodzili do WC na dworcach

W składzie PKP Intercity "Witkacy" z Zakopanego do Gdyni zepsuły się wszystkie toalety. Pasażerowie musieli w grupach co jakiś czas wysiadać i korzystać z WC na dworcach. Wśród podróżnych była posłanka Lewicy Paulina Matysiak. - Prawdopodobnie złożę interpelację do Ministerstwa Infrastruktury - powiedziała polsatnews.pl.

Zdjęcie Pociąg PKP Intercity; zdj. ilustracyjne / Marek Bazak / East News