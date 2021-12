Rafał Trzaskowski pytany w wywiadzie dla "SE", co po trzech latach rządów w Warszawie najbardziej go zaskoczyło, przyznał: "Zaskoczeniem jest dla mnie poczucie sprawczości, dużo większe niż ministra czy posła". - Tu naprawdę czuję, że mam realny wpływ na zmienianie otoczenia. Szybko i efektywnie - powiedział.

Pytany o największe rozczarowanie, prezydent stolicy przyznał: "Jestem rozczarowany tym, że rząd z aż takim zapałem walczy z samorządami".

Trzaskowski przyznał także, że po trzech latach urzędowania największą satysfakcję czuje ze żłobków. "Z tego, że udało się tak szybko wprowadzić darmową opiekę dla maluchów" - wyjaśnił. - Cieszą mnie też zmiany, które dokonują się w komunikacji miejskiej. Mimo pandemii i obostrzeń udało nam się dotrzymać tempa budowy metra i zakupu taboru - powiedział.

Trzaskowski: Wkraczamy w nowy etap. Przyspieszamy

- Cieszę się z miejskiego programu in vitro, wspierania organizacji pozarządowych, programów pomocy dla najsłabszych. Mam też naprawdę dużą satysfakcję, że walka z kryzysem klimatycznym stała się dla Warszawy priorytetem. Że warszawiacy ją zrozumieli i popierają wymianę kopciuchów, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zazielenianie miasta - podkreślił.

W rozmowie poruszono także kwestie zmian personalnych, do których doszło w stołecznym ratuszu. - To nie są duże zmiany. To naturalne roszady. Dwóch wiceprezydentów zdecydowało się na nowe wyzwania, a w przypadku pani koordynator... zakończył się etap ustalania priorytetów i wkraczamy w nowy - przyspieszamy - powiedział Trzaskowski. - Idziemy do przodu. Roztrząsanie tego, co było, niczego nie wnosi. Miejsce Justyny Glusman zajęła osoba z olbrzymim doświadczeniem zarządczym - dodał.

Podwyżka cen biletów w Warszawie niewykluczona

Trzaskowski został także zapytany, czy w stolicy zdrożeją bilety komunikacji miejskiej. - Sytuacja budżetowa jest piekielnie trudna. Dlatego poważnie rozważam podwyżkę cen biletów. Choćby niewielką. Nawet o poziom inflacji, czyli ok. 8 proc. - poinformował prezydent Warszawy.

- Jeśli mamy utrzymać obecną jakość usług i obecną częstotliwość kursów, to musimy brać pod uwagę wzrost opłat. Podwyżka nie powinna jednak dotknąć tych, którzy mają bilety miesięczne i okresowe, a tylko tych którzy kupują jednorazowe - wyjaśnił.

Trzaskowski zapewnił, że nie podejmie decyzji o podwyżce bez uzgodnień z radnymi. - Na pewno nie nastąpi to na najbliższej sesji budżetowej. Budżet - mam nadzieję - zostanie uchwalony w takim kształcie, jak zaproponowaliśmy - zapewnił.