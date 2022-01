Taniej za paliwo, drożej w pociągach. Ekspert: Polska wpadła w pułapkę

Wiktor Kazanecki Aktualności

Gdy premier zapowiada niższe ceny na stacjach benzynowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0., państwowe PKP Intercity sięga do kieszeni pasażerów i podwyższa taryfę za przejazdy. Zmiany u przewoźnika weszły w życie w czwartek. Czy podróżni opuszczą pociągi i przesiądą się do aut? - W trakcie ostatnich 20 lat Polaków wepchnięto do samochodów, likwidując połączenia kolejowe. Nie widzę opcji, aby rząd postąpił odwrotnie, czyli obniżył ceny biletów. Kolej nie wszędzie dociera - mówi Interii Jacek Grzeszak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zdjęcie Taniej za paliwo, drożej za podróż PKP Intercity - z takimi komunikatami zetknęli się Polacy w styczniu 2022 roku / Adam Burakowski / Reporter